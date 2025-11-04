TAP Air Portugal lancia la nuova rotta per Curitiba, in Brasile

TAP Air Portugal annuncia il lancio di una nuova rotta che collegherà Lisbona a Curitiba, capitale del Paraná, in Brasile, a partire dal 2 luglio 2026. La compagnia opererà tre voli settimanali tra la capitale portoghese e l’Aeroporto Internazionale Afonso Pena di Curitiba, rafforzando ulteriormente la propria leadership nei collegamenti tra Europa e Brasile.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A330-200 della capacità di 269 passeggeri sulla rotta Lisbona (LIS) – Curitiba (CWB) – Rio de Janeiro (GIG) – Lisbona (LIS), il martedì, giovedì e sabato. Le vendite avranno inizio l’11 novembre.

“La nuova rotta di TAP valorizza il Paraná sulla scena internazionale: il collegamento diretto da Lisbona darà impulso al turismo, faciliterà l’arrivo di visitatori europei e amplierà le opportunità di business con l’Europa”, ha dichiarato il Governatore dello Stato del Paraná, Ratinho Junior.

“Il Brasile è un mercato strategico di primaria importanza per la nostra rete globale. Con l’apertura della nuova rotta per Curitiba ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel Paese, già servito da numerosi collegamenti tra capitali brasiliane e città europee via Lisbona e Porto. Questa espansione conferma l’impegno di TAP nel rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra Portogallo e Brasile. Il nostro obiettivo è essere ancora più vicini ai passeggeri brasiliani, offrendo un’esperienza di viaggio differenziata, più opzioni di connettività, comfort ed efficienza verso l’Europa e oltre”, ha dichiarato Carlos Antunes, Direttore TAP per le Americhe.

Con l’aggiunta di Curitiba, TAP serve ora 14 città in Brasile, consolidando la propria posizione di leadership tra i vettori europei per ampiezza dell’offerta nel Paese.

Il nuovo collegamento ribadisce il ruolo di TAP come ponte aereo tra Europa e Sud America, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione del vettore.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)