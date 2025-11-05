Air Canada annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2025

Air Canada ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre 2025.

“Abbiamo registrato una solida performance finanziaria e operativa nel terzo trimestre, dopo aver tenuto conto dell’interruzione del lavoro verificatasi al culmine della stagione estiva. Siamo profondamente dispiaciuti che l’interruzione abbia avuto un impatto significativo sui nostri clienti. L’intera compagnia ha lavorato duramente per assistere coloro i cui viaggi sono stati interrotti e per ripristinare rapidamente le nostre attività alla normalità, dimostrando flessibilità anche nelle politiche di fidelizzazione dei clienti. Ringrazio tutti i dipendenti per il loro impegno nel servizio clienti e nell’eccellenza operativa”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “I nostri risultati finanziari, al netto dell’impatto dello sciopero, hanno soddisfatto le nostre aspettative, con una solida performance nell’Atlantic market e nelle nostre premium cabins. I parametri operativi, come la puntualità e il Net Promoter Score, hanno superato sia gli obiettivi interni che i livelli dell’anno scorso, sia nel trimestre che da inizio anno. I nostri fondamentali aziendali sono molto solidi. C’è un buon andamento delle prenotazioni nel quarto trimestre e primi indicatori positivi per il primo trimestre 2026. I nostri trans-border business trends sono sostanzialmente stabili e in linea con la prima metà del 2025”.

“Ci aspetta un periodo entusiasmante, con piani di crescita alimentati da iniziative strategiche chiave e nuovi aeromobili all’avanguardia ed efficienti. Il nostro obiettivo nei prossimi dodici mesi è preparare la compagnia aerea alla crescita e all’espansione dei margini, trasformando la nostra flotta con l’arrivo di best-in-class aircraft in tutto il portfolio e un’offerta Rouge rivitalizzata. Continueremo inoltre a migliorare la nostra struttura dei costi attraverso aumenti di produttività, efficienze operative e una costante disciplina dei costi per mitigare le pressioni a breve termine. Continuiamo a concentrarci sulla free cash flow generation per restituire valore agli azionisti, anche attraverso il rinnovo del nostro share buyback program annunciato oggi. Il duro lavoro che ci attende nel 2026 ci posizionerà in modo ottimale per la seconda metà del nostro piano strategico e per offrire un valore significativo a lungo termine a tutti gli stakeholder”, ha prosguito Rousseau.

Risultati finanziari del terzo trimestre 2025:

Operating revenues pari a 5,774 miliardi di dollari.

Operating expenses pari a 5,490 miliardi di dollari.

Operating income pari a 284 milioni di dollari, con operating margin del 4,9%; adjusted EBITDA pari a 961 milioni di dollari, con EBITDA margin del 16,6%.

Income before income taxes pari a 511 milioni di dollari e adjusted pre-tax income pari a 329 milioni di dollari.

Net income pari a 264 milioni di dollari e diluted earnings per share di 0,88 dollari.

Adjusted net income pari a 223 milioni di dollari e adjusted earnings per diluted share di 0,75 dollari.

Net cash flows from operating activities pari a 813 milioni di dollari, free cash flow pari a 211 milioni di dollari.

“Per il full year 2025, Air Canada sta aggiornando la sua guidance e le principali ipotesi precedentemente fornite il 24 settembre 2025.

L’updated full year 2025 guidance prevede:

Adjusted EBITDA da 2,95 miliardi di dollari a 3,05 miliardi di dollari (guidance precedente: da 2,9 miliardi di dollari a 3,1 miliardi di dollari).

ASM Capacity: aumento di circa lo 0,75% rispetto al 2024 (guidance precedente: aumento dallo 0,5% all’1,5% rispetto al 2024).

Free cash flow da 0 a 200 milioni di dollari (guidance precedente: da -50 a 150 milioni di dollari)”, conclude Air Canada.

