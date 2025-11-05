Eve Air Mobility espande la presenza in Medio Oriente con un Framework Agreement con il Bahrain

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato un Framework Agreement con il Ministry of Transportation and Telecommunications (MTT) of the Kingdom of Bahrain durante il Gateway Gulf Investment Forum 2025, rafforzando il suo impegno nel promuovere soluzioni di mobilità aerea sostenibile in tutto il Medio Oriente. L’accordo supporta la visione del Bahrain di diventare un pioniere nella mobilità di nuova generazione.

“La partnership con MTT accelererà la preparazione dell’ecosistema normativo, operativo e infrastrutturale del Bahrain per le operazioni eVTOL. Gli obiettivi principali includono la creazione di un sandbox environment per testare e perfezionare Advanced Air Mobility systems e lo sviluppo di vertiport infrastructure per un’implementazione degli eVTOL sicura e scalabile. La collaborazione pone inoltre l’accento su operazioni a zero emissioni e bassa rumorosità e sulla formazione della forza lavoro. Si prevede che le operazioni commerciali inizieranno nel 2028 e si estenderanno alle rotte internazionali entro il 2029″, afferma Embraer – Eve.

“La firma di questo accordo quadro con il Regno del Bahrain rappresenta una tappa storica nel nostro percorso per portare la mobilità aerea sostenibile in Medio Oriente”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve. “La visione del Bahrain di diventare un polo per l’innovazione e il trasporto pulito si allinea perfettamente con la nostra missione di trasformare il modo in cui le persone si spostano in città e regioni in modo sostenibile. Insieme, stiamo gettando le basi per operazioni eVTOL sicure, efficienti e rispettose dell’ambiente, che collegheranno le comunità e apriranno nuove opportunità economiche”.

“L’accordo con Eve Air Mobility, partner di fiducia a livello mondiale nello sviluppo di velivoli eVTOL, dimostra il fermo impegno del Bahrain nel fare della regione un centro di eccellenza per l’innovazione nel settore dell’aviazione”, ha dichiarato His Excellency the Minister Dr Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa. “Insieme, ci impegniamo a rendere l’aviazione sicura e sostenibile una realtà per il Bahrain, la GCC region e il mondo intero”.

“Eve sta valutando premium shuttle and tourist routes a Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Doha, Istanbul e Manama. Queste rotte faranno risparmiare tempo prezioso ai passeggeri e offriranno esperienze di mobilità uniche sia per i residenti che per i turisti.

Progettato per il clima della regione, l’eVTOL di Eve integra caratteristiche come advanced UV/IR window protection, microclimate air conditioning and Lift + Cruise design, che riduce al minimo l’esposizione a polvere e sabbia, garantendo affidabilità e comfort anche in condizioni estreme”, conclude Embraer – Eve.

