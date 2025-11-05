GE Aerospace e Shield AI collabora sulla propulsione per l’X-BAT Vehicle Program

GE Aerospace e Shield AI hanno concordato di collaborare alle tecnologie di propulsione per il nuovo Shield AI X-BAT vehicle program. Attraverso il Memorandum d’Intesa (MOU), il motore F110-GE-129, dotato dell’advanced Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle (AVEN), è stato selezionato per equipaggiare l’X-BAT. GE Aerospace fornirà supporto per la propulsione e i test per il programma X-BAT.

“Siamo entusiasti di unire la comprovata esperienza di GE Aerospace nello sviluppo e nell’ampliamento di sistemi di propulsione con lo Shield AI vehicle development per passare più rapidamente dall’ideazione alla realizzazione”, ha dichiarato Amy Gowder, president and CEO, Defense & Systems at GE Aerospace. “Insieme, stiamo contribuendo a ridefinire il modo in cui le tecnologie di propulsione avanzate vengono integrate nei sistemi autonomi progettati per la missione. La collaborazione con Shield AI sottolinea l’impegno di GE Aerospace nel progresso della propulsione per i sistemi autonomi di prossima generazione”.

Presentato il 21 ottobre a Washington, D.C., X-BAT è un AI-piloted vertical take-off and landing (VTOL) fighter, progettato da Shield AI per ambienti difficili. Basato sul collaudato Hivemind autonomy software di Shield AI, X-BAT può operare in modo indipendente o come drone wingman.

“Il motore F110 di GE Aerospace è uno dei fighter engines di maggior successo e affidabilità della storia e possiede le caratteristiche di operatività richieste dal VTOL design di X-BAT. GE Aerospace è stata un partner eccellente e siamo entusiasti del potenziale del nostro team combinato”, ha dichiarato Armor Harris, senior vice president of aircraft engineering at Shield AI.

“Unendo l’esperienza di GE Aerospace in propulsion development, testing and certification alla comprovata Shield AI autonomous aircraft technology, la partnership accelererà lo sviluppo e la preparazione per future unmanned applications.

Il motore GE Aerospace F110 vanta oltre 11 milioni di ore di volo, il più potente della sua categoria, e ha recentemente celebrato il traguardo di 40 anni di produzione e miglioramento continui. L’Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle (AVEN) per X-BAT offre thrust vectoring capability for vertical flight e migliora la manovrabilità in quello orizzontale.

Questo annuncio si basa sul crescente portafoglio di partnership di GE Aerospace, in linea con il nostro impegno nel promuovere tecnologie avanzate a supporto del futuro del volo e della propulsione. Con la crescente domanda di soluzioni di propulsione affidabili e convenienti per applicazioni di difesa con e senza pilota, GE Aerospace rimane concentrata su soluzioni che soddisfino le esigenze di missione odierne, plasmando al contempo il futuro del volo”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)