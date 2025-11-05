Il Bombardier Global 8000 riceve la Transport Canada Type Certification

Bombardier ha annunciato che il Global 8000, il business aircraft più veloce al mondo, ha ottenuto la Transport Canada Type Certification, aprendo la strada all’entrata in servizio quest’anno. Seguiranno le certificazioni della Federal Aviation Administration (FAA) e dell’European Aviation Safety Agency (EASA), in linea con i requisiti di consegna.

“Questo traguardo segna l’ultimo di una serie di traguardi monumentali per il business jet Global 8000 di Bombardier, che ha raggiunto la velocità supersonica durante i test, ha completato il suo inaugural first production flight a maggio e ha recentemente annunciato una nuova top speed di Mach 0,95. L’aereo ha inoltre completato la sua type certification con un nuovo benchmark del settore per la cabin altitude: 2.691 piedi a 41.000 piedi, la migliore tra tutti i business aircraft in produzione”, afferma Bombardier.

“Bombardier ha lavorato in modo rigoroso e collaborativo con Transport Canada per ottenere la certificazione per il Global 8000. Questo rappresenta una pietra miliare fondamentale per Bombardier, i nostri clienti e l’intero settore della business aviation, consolidando la posizione del Global 8000 come leader indiscusso e stabilendo un nuovo standard”, ha dichiarato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Questo traguardo è una forte testimonianza dell’eccezionale talento e della dedizione dei nostri team di ingegneria, test e produzione. Dimostra la loro profonda competenza e il loro incrollabile impegno: qualità che sono radicate nel DNA di Bombardier e che sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo per i nostri stimati clienti”.

“Con la più bassa cabin altitude in business aviation, a 2.691 piedi (827 metri), i clienti avranno la sensazione di trovarsi in cima al Burj Khalifa mentre volano a 41.000 piedi (12.500 metri). Questa cabin altitude significativamente ridotta riduce al minimo lo stress fisiologico tipicamente associato ai viaggi ad alta quota, aiutando i passeggeri ad arrivare a destinazione riposati, vigili e pronti a dare il massimo. In abbinamento al Pur Air system di Bombardier (con filtrazione HEPA e rimozione dei VOC) e al Soleil circadian lighting system, l’aereo crea un ambiente che contrasta attivamente il jet lag e migliora il benessere generale. Grazie ai suoi interni lussuosi, alla fluidità di volo e alle performance senza pari, il Global 8000 è la scelta ideale per proprietari e operatori esigenti che danno priorità a velocità, comfort, praticità e produttività.

Grazie al suo comfort e alla cabin altitude che ha rivoluzionato il settore, il Global 8000 è leader anche in termini di performance. Oltre a una top speed di Mach 0,95, il Bombardier Global 8000 sarà in grado di trasportare i clienti più lontano e più velocemente di qualsiasi altro four-zone business jet.

Il Global 8000 è anche l’unico four-zone business jet a offrire un range di 8.000 nm, consentendo voli non-stop tra più città che mai. Oltre alle sue capacità di volo a lungo raggio, l’aereo mantiene una straordinaria agilità, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet”, prosegue Bombardier.

“All’interno, il Global 8000 stabilisce un livello estremamente elevato in termini di lusso e comfort. Questo business jet all’avanguardia offrirà un comfort eccezionale, con quattro veri living spaces e una separate crew rest area. Questo sofisticato business jet presenterà anche la lunghezza dei sedili più elevata della sua categoria, insieme alla cabina più confortevole del settore e alla più bassa cabin altitude, progettata per massimizzare il comfort e la produttività dei passeggeri durante i loro viaggi”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)