In vendita il volo Bari – New York di Neos per la summer 2026, con doppia frequenza settimanale

Aperte le vendite del volo Neos Bari – New York. “Dal prossimo 2 giugno torna il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e il JFK con una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e venerdì, con il seguente operativo:

– Bari – New York (JFK): partenza alle ore 11.35 e arrivo alle 14.50 (ora locale), martedì e venerdì.

– New York (JFK) – Bari: partenza alle 17.00 e arrivo alle 7.40 (giorno successivo), lunedì e giovedì.

Il collegamento sarà operato dalla compagnia Neos, parte di Alpitour World, con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi di servizio – Premium ed Economy – per un totale di 355 posti”, afferma il comunicato.

“Il raddoppio delle frequenze è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia rendendola sempre più accessibile ai mercati globali. Il nuovo operativo amplia la possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in maniera più flessibile. La conferma del collegamento di Neos rende ancor più solida la sinergia avviata con il network delle agenzie di viaggio con le quali è stato condiviso un percorso di crescita della qualità del servizio e dell’ampliamento dell’offerta”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Con 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre scorso, la risposta del mercato pugliese è stata estremamente positiva, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto “Karol Wojtyla” all’interno del network Neos.

La ripresa del collegamento per New York segue il recente annuncio dei cinque voli diretti che Neos opererà in partenza da Bari verso Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana. Un segnale chiaro della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza in Puglia ampliando le opportunità di viaggio internazionali e intercettando una domanda in continua crescita”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Neos)