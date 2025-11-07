International Airlines Group (IAG) riporta i risultati del terzo trimestre 2025

International Airlines Group (IAG) ha riportato i risultati del terzo trimestre 2025.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una solida performance nel terzo trimestre e siamo sulla buona strada per un altro anno di crescita di fatturato, utili e rendimenti per gli azionisti. Finora quest’anno abbiamo aumentato l’operating profit del 18% e l’adjusted earnings per share del 27%, e aumentato il nostro acconto sul dividendo. Avendo quasi completato un riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro, intendiamo aggiornare il mercato su ulteriori rendimenti per gli azionisti quando pubblicheremo i risultati dell’esercizio 2025 a febbraio. Rimaniamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti, contribuendo a realizzare le nostre ambizioni finanziarie attraverso investimenti disciplinati per il futuro, al fine di migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa”.

“Solida performance dei ricavi nel terzo trimestre.

I passenger revenue sono aumentati di 177 milioni di euro a tassi di cambio costanti, su un record Q3 2024. Total reported revenue pari a 9,328 miliardidi euro, rispetto a 9,329 miliardi di euro nel terzo trimestre 2024.

Efficace controllo dei costi: non-fuel unit cost in aumento dello 0,2% nel trimestre, in linea con le aspettative.

Operating profit in aumento a 2,053 miliardi di euro, con una crescita del 2,0% rispetto al terzo trimestre 2024 (2,013 miliardi di euro). Margine operativo per il terzo trimestre pari al 22,0%, con un aumento di 0,4 punti. Margine operativo per gli ultimi dodici mesi fino al 30 settembre 2025 pari al 15,2%.

Crescita dell’adjusted earnings per share del 27,0% per i nove mesi fino al 30 settembre 2025. Annuncio di un dividendo provvisorio di 0,048 euro per azione”, prosegue International Airlines Group.

“L’outlook per l’intero anno rimanne invariato. I nostri ricavi sono contabilizzati positivamente per il quarto trimestre. Siamo sulla buona strada per realizzare un altro anno di crescita degli utili e dei ricavi, progressi nei margini e solidi rendimenti per gli azionisti.

La domanda di viaggi rimane forte. Siamo ben posizionati, con un solido modello di business con grandi brand e una rete leader del settore, pur tenendo conto del contesto macroeconomico e geopolitico. Stiamo attuando la nostra strategia e continuando a costruire un business che garantirà una creazione di valore sostenibile lungo tutto il ciclo”, conclude International Airlines Group.

(Ufficio Stampa International Airlines Group – Photo Credits: International Airlines Group)