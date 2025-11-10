Emirates SkyCargo potenzia la flotta su strada introducendo camion Euro?6

Emirates SkyCargo, il ramo cargo di Emirates, in collaborazione con Allied Transport Company, ha aggiornato la propria flotta di veicoli stradali con 40 camion Euro 6 di ultima generazione MAN Trucks.

“Si tratta della prima adozione nella regione di veicoli commerciali pesanti Euro 6 per viaggi a lunga distanza che, contestualmente, ha permesso di portare tecnologia altamente avanzata anche nelle operazioni a terra.

I motori dei nuovi camion Euro 6 rispettano i più severi standard sulle emissioni, riducendo significativamente gli inquinanti rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla sostituzione di 40 camion con i nuovi modelli, Emirates SkyCargo prevede una riduzione annua del 17% delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto su strada, confermando il proprio impegno per operazioni più sostenibili e iniziative di risparmio energetico a terra”, afferma Emirates.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “L’inserimento dei camion Euro 6 nella flotta rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno verso operazioni più sostenibili e nell’investire in tecnologie pronte per il futuro, che guideranno la nostra prossima fase di crescita. Ci aspettiamo che i volumi di cargo da e verso Dubai continuino a crescere, sostenuti dall’agenda economica strategica della città, e siamo pronti a contribuire al commercio globale mettendo a disposizione l’equipaggiamento e le infrastrutture adeguate in tutte le nostre operazioni”.

“Oltre alla piattaforma a basse emissioni, i camion Euro 6 sono dotati di una serie di tecnologie avanzate pensate per il conducente, volte a migliorare connettività, sicurezza e protezione. Ogni veicolo è dotato di specchietti laterali, telecamere posteriori e sistemi di riduzione degli angoli ciechi che garantiscono una visibilità a 360°, mentre funzionalità intelligenti di assistenza alla guida, come il Driver Monitoring System basato sull’intelligenza artificiale, inviano allarmi in tempo reale in caso di distrazione o stanchezza del conducente.

La tecnologia avanzata potenzia anche la sicurezza del carico durante il trasporto: le telecamere frontali e interne garantiscono una copertura completa, mentre il GPS e il tracciamento in cloud permettono monitoraggio live, trasmissione video e accesso a dati in tempo reale per decisioni più rapide e informate”, prosegue Emirates.

Ali Bin Beyat, Chief Executive Officer di Allied Transport Company, ha dichiarato: “La collaborazione di lunga data tra Allied Transport ed Emirates SkyCargo riflette il nostro impegno condiviso per innovazione, sicurezza e sostenibilità nella logistica. L’introduzione della prima flotta Euro 6 per trasporti a lunga percorrenza in Medio Oriente rappresenta un passo importante verso operazioni di trasporto più pulite, intelligenti ed efficienti. In Allied Transport crediamo che efficienza e responsabilità ambientale vadano di pari passo e questo traguardo dimostra come relazioni consolidate nel settore e tecnologie avanzate possano insieme generare progressi significativi per un futuro più sostenibile nella logistica regionale”.

“Ogni giorno, la flotta di camion di Emirates SkyCargo trasporta oltre 1.000 tonnellate di merci tra l’Aeroporto Internazionale Al Maktoum (DWC) e l’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), percorrendo il corridoio doganale di 77 km fino a sei volte al giorno per camion. Questo investimento nella nuova flotta rafforza l’efficienza operativa e stabilisce nuovi standard nelle attività a terra della compagnia, consolidando la capacità di supportare il crescente volume cargo attraverso il suo hub con due aeroporti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)