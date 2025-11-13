Innovazione nell’integrazione dell’interfaccia utente: Lufthansa Technik presenta un tavolino pieghevole interattivo

Lufthansa Technik ha miniaturizzato la tecnologia alla base del suo pluripremiato Hidden Touch Display per aprire la strada a una nuova e sorprendente forma di user interface (UI) integration nelle cabine degli aerei.

“Il »nice intellitable«, che sarà presentato al Dubai Airshow, integra per la prima volta le funzionalità touchscreen ad alta definizione direttamente nella superficie tattile di alta qualità di un tavolino pieghevole. Le funzioni di visualizzazione intelligenti e intuitive di quest’ultimo compaiono solo su richiesta del passeggero e scompaiono con altrettanta semplicità nella sottile superficie pieghevole del tavolino quando non sono più necessarie.

Il »nice intellitable« rappresenta un ulteriore sviluppo strategico dell’Hidden Touch Display di Lufthansa Technik, che all’inizio di quest’anno si è già aggiudicato il prestigioso Red Dot Design Award. Il clou di questa tecnologia è una straordinaria fusione di superfici estetiche e tattili di alta qualità con funzionalità interattive per la cabina dell’aereo. Personalizzabili con finiture superficiali come legno, fibra di carbonio o metallo, solo per citarne alcune, tutte le interfacce di controllo si integrano perfettamente nel design degli interni, offrendo ai passeggeri un’esperienza di controllo intuitiva ma al tempo stesso sofisticata sia a livello ottico che tattile”, afferma Lufthansa Technik.

“Rispetto al suo predecessore montato a parete, il »nice intellitable«, completamente personalizzabile, amplia notevolmente anche lo spettro delle funzionalità di controllo integrate. L’attuale demo integra contenuti come informazioni di volo, una mappa mobile, la regolazione dei sedili, un sistema di anteprima e ordinazione di cibi e bevande, lettori di contenuti musicali e video e un flipping book per riviste digitali. Quando il tavolino serve per svolgere la sua funzione originale di superficie, tutte le funzioni touch nascoste possono essere ridotte al minimo, riducendo lo spazio disponibile sul bordo, o semplicemente disattivate. Per questo scopo, la superficie intelligente è completamente resistente ai liquidi versati e alle forze meccaniche di posate o altri oggetti rigidi”, prosegue Lufthansa Technik.

“A volte, sembra esserci una discrepanza tra il modo in cui le compagnie aeree e gli operatori VIP progettano le loro soluzioni di controllo e il modo in cui i passeggeri interagiscono effettivamente con l’ambiente della cabina. Per eliminare le interfacce di controllo tradizionali, che a volte possono sembrare ingombranti e obsolete, stiamo ripensando costantemente il modo in cui la tecnologia si integra con il design degli interni, creando interazioni più coese e naturali”, ha affermato Andrew Muirhead, Lufthansa Technik’s Vice President Original Equipment and Special Aircraft Services. “Il »nice intellitable« esemplifica questo approccio, ridefinendo le cabine VIP, ma anche quelle di Business Class o di First Class, attraverso una tecnologia più intuitiva e fluida che mette al centro sia l’esperienza dei passeggeri che le esigenze delle compagnie aeree”.

Un esemplare del »nice intellitable« sarà esposto presso lo stand di Lufthansa Technik al prossimo Dubai Airshow, dal 17 al 21 novembre.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)