Lufthansa Technik lancia il VIP cabin upgrade program per l’Airbus ACJ318 Elite

Lufthansa Technik ha lanciato un dedicated upgrade program per l’Airbus ACJ318 Elite. In linea con questo, la società offrirà una suite su misura di miglioramenti progettati per rinfrescare e modernizzare l’ambiente della cabina del più piccolo VIP type della famosa A320 Family del costruttore europeo.

“Il Lufthansa Technik VIP Center of Excellence ad Amburgo certificherà e fornirà varie modifiche che porteranno gli interni dell’aereo agli standard più elevati di oggi. Il portafoglio comprenderà sia ristrutturazioni ottiche che gli ultimi aggiornamenti tecnici.

Le cabine VIP originali dell’ACJ318 Elite erano già state progettate e allestite esclusivamente da Lufthansa Technik tra il 2007 e il 2015. L’airliner-sized fuselage diameter consentiva interni considerevolmente spaziosi con aree per dining, lounging and offices, oltre a servizi come un bagno privato e una camera da letto. Mentre la planimetria di base dell’Elite e i cabin monuments erano in gran parte standardizzati per un layout da 19 passeggeri, i clienti potevano scegliere tra un’ampia varietà di materiali per cabina di alta qualità. Tuttavia, man mano che le aspettative evolvono e la tecnologia avanza, Lufthansa Technik sta ora rispondendo con una strategia di aggiornamento mirata che preserva l’attrattiva premium dell’aereo allineandolo agli standard odierni di lusso e connettività.

Per rendere l’ACJ318 Elite a prova di futuro e prepararlo per molti altri anni di operazioni, l’ambito del lavoro di modernizzazione degli esperti di Lufthansa Technik non comprenderà solo il rinnovamento ottico, ad esempio delle impiallacciature in legno, dei tappeti e dei rivestimenti. Può anche includere la sostituzione dell’intero In-flight Entertainment (IFE) and onboard connectivity equipment. L’IFE può, ad esempio, essere aggiornato con nuovi schermi ad alta definizione, altoparlanti e una gestione della cabina modernizzata. La connettività a bordo può inoltre trarre vantaggio dall’installazione di una state-of-the-art Low Earth Orbit (LEO) SatCom solution sviluppata da Airbus Corporate Jets che consente ai passeggeri di godere di una connessione Internet molto più veloce per applicazioni di ufficio e di intrattenimento”, afferma Lufthansa Technik.

“Ci impegniamo a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”, ha affermato Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets. “Collaboriamo con orgoglio con i nostri partner sull’ACJ318 Elite, assicurando che i nostri clienti beneficino delle opzioni di connettività più avanzate, offrendo un nuovo livello nell’esperienza dei passeggeri e nella connettività in volo con ACJ Connect Link che sfrutta il terminale Full Duplex di Gogo Galileo”.

“Anche gli aerei di altissima qualità come l’ACJ318 Elite non sono del tutto immuni da un decennio di usura quotidiana, e soprattutto dallo sviluppo estremamente rapido di nuove tecnologie di cabina e connettività”, ha affermato Fabian Nagel, Vice President Sales, VIP & Special Aircraft Services, Lufthansa Technik. “Pertanto, siamo onorati di rilanciare il programma di successo ACJ318 Elite. La nostra impareggiabile esperienza negli interni VIP, già presente in ogni A318 Elite fin dall’inizio, sarà ora impiegata anche per estendere la durata di vita e aumentare il valore di questi straordinari velivoli”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)