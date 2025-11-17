Bristow seleziona l’Airbus H160 per offshore missions in Africa

Airbus Helicopters dà il benvenuto a Bristow Group come nuovo operatore dell’Airbus H160. Bristow introdurrà fino a cinque H160 nella sua flotta per offshore energy missions in tutta l’Africa. Gli aeromobili sono in leasing da Milestone Aviation Group.

“Questo accordo consolida il successo dell’H160 nell’offshore energy segment e arriva mentre il lancio globale dell’elicottero sta prendendo piede, avendo recentemente ottenuto la certificazione dall’autorità di regolamentazione competente nella regione”, afferma Airbus.

“L’introduzione di questi nuovi elicotteri Airbus H160 nelle nostre operazioni in Africa migliora ulteriormente la nostra capacità di fornire servizi sicuri, affidabili ed efficienti ai nostri stimati clienti nel settore energetico”, ha dichiarato Chris Bradshaw, Presidente e CEO di Bristow Group. “L’introduzione dell’H160 sottolinea l’impegno di Bristow nel mantenere la flotta più efficiente e moderna, continuando a supportare le missioni crescenti e diversificate dei nostri clienti in tutta la regione”.

“Milestone è orgogliosa di collaborare con Bristow per il leasing di cinque nuovi H160, diventando il primo lessor a introdurre questo tipo di velivolo nella flotta di Bristow”, ha dichiarato Pat Sheedy, Chief Executive Officer di Milestone. “Continuiamo a investire in medium and super medium helicopters di nuova tecnologia, garantendo ai nostri clienti l’accesso agli aeromobili più richiesti ed efficienti in termini di consumo di carburante del settore e supportando segmenti mission-critical in tutto il mondo. Ringraziamo Bristow e Airbus per la loro partnership e non vediamo l’ora di consolidare il nostro rapporto di successo negli anni a venire”.

“Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Bristow come nuovo operatore dell’H160. La loro fiducia nell’H160 per le loro missioni offshore critiche in Africa rappresenta una pietra miliare importante per il programma”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questo accordo è anche una testimonianza della nostra solida e duratura partnership con Milestone, la cui fiducia nell’H160 come risorsa versatile e affidabile sta aprendo la strada al suo successo nel mercato globale del leasing. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto sia con Bristow che con Milestone per garantire un ingresso agevole e di successo nel mercato energetico in Africa”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli elicotteri della sua categoria. In grado di svolgere missioni di vasta portata, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)