Etihad Airways amplia la sua flotta widebody Airbus diventando un nuovo cliente dell’A330neo, aggiungendo aeromobili A350-1000 e A350F

Etihad Airways ha annunciato un’importante espansione della sua flotta Airbus widebody, con un ordine fermo per sei A330-900, diventando così il nuovo cliente dell’A330neo. La compagnia aerea ha inoltre annunciato un ordine per altri sette A350-1000 (portando il totale a 27) e tre A350F (portando l’impegno della compagnia aerea per l’A350F a 10 aeromobili).

L’accordo è stato firmato al Dubai Airshow, dove Etihad Airways ha anche annunciato l’impegno per nove A330-900 in leasing da Avolon.

“Questi aeromobili rafforzano le nostre operazioni a medio e lungo raggio e nel trasporto merci. L’A330neo offre la giusta combinazione di efficienza e flessibilità per la nostra crescita regionale e di medio raggio, mentre l’A350-1000 continua a offrire prestazioni eccezionali sulla nostra rete a lungo raggio. L’A350F cargo aggiunge capacità significative alla nostra divisione cargo, in un contesto di continua espansione della domanda globale. La nostra partnership con Airbus continua a svolgere un ruolo importante nel plasmare la nostra flotta futura e siamo orgogliosi di costruire una delle operazioni widebody più moderne ed efficienti al mondo”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways.

“Il continuo investimento di Etihad Airways nei nostri aeromobili widebody di ultima generazione testimonia la solidità della nostra partnership e la visione condivisa che abbiamo per il futuro dell’aviazione negli Emirati Arabi Uniti e oltre”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “La combinazione della Famiglia A350 e dell’A330neo garantirà un’efficienza e una flessibilità senza pari alle operazioni di Etihad, supportandone lo sviluppo futuro”.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.700 miglia nautiche / 18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aeromobile include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della concorrenza della generazione precedente.

L’A350F è dotato della main deck cargo door più grande del settore, con lunghezza e capacità della fusoliera ottimizzate in base ai pallet e ai container standard del settore. L’A350F è anche l’unico aereo cargo che soddisferà pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2, che entreranno in vigore nel 2027. Attualmente, l’assemblaggio dei test aircraft è in corso a Tolosa.

Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330neo è progettato per volare fino a 8.100 miglia nautiche / 15.000 chilometri senza scali e riduce il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i costi operativi del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un’esperienza di volo unica.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo e l’A350 Family sono in grado di operare con SAF fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF dei suoi aeromobili entro il 2030. Alla fine di ottobre 2025, la famiglia A350 aveva ricevuto oltre 1.400 ordini da 64 clienti e la famiglia A330 aveva ricevuto oltre 1.900 ordini da più di 130 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Etihad amplia la flotta widebody con 32 nuovi aeromobili Airbus, in arrivo dal 2027

Etihad Airways ha annunciato oggi un’importante espansione della sua flotta widebody con 32 aeromobili Airbus aggiuntivi, accelerando ulteriormente la crescita della compagnia aerea e rafforzandone la posizione di uno dei vettori full-service in più rapida crescita al mondo.

“L’accordo include un mix di A350-1000, A350F Freighter e A330-900, sia tramite ordini diretti che tramite contratti di leasing, con le prime consegne a partire dal 2027, una delle prime finestre di disponibilità widebody sul mercato globale.

Questo nuovo impegno fa seguito all’accordo siglato da Etihad all’inizio di quest’anno per 28 ulteriori aeromobili widebody Boeing, portando il totale dei nuovi ordini widebody della compagnia aerea per il 2025 a 60 tra Airbus e Boeing.

Etihad ha agito rapidamente per assicurarsi alcune delle ultime posizioni di consegna anticipata di widebody in tutto il mondo, garantendo l’arrivo dei nuovi aeromobili a partire dal 2027, con un significativo anticipo rispetto alle tipiche tempistiche di attesa per i voli a lungo raggio. Questa rapida esecuzione riflette l’agilità e il modello di espansione di Etihad, consentendo alla compagnia aerea di sbloccare un vantaggio competitivo attraverso l’accesso anticipato alla scarsa capacità di lungo raggio.

L’ordine combinato offre a Etihad flessibilità su medio, lungo raggio e cargo:

Ulteriori A350-1000 rafforzano la capacità di lungo raggio.

Gli A350F ampliano la crescente presenza di Etihad Cargo nei flussi commerciali globali

Gli A330-900 supportano la crescita a medio raggio e regionale in un periodo di offerta di widebody estremamente limitata.

Con il nuovo ordine Airbus, Etihad opererà l’intera flotta Airbus widebody, inclusi gli A380, la famiglia A350, incluso il cargo, e l’A330neo“, afferma Erihad Airways.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “L’acquisizione di 32 nuovi widebody, con consegne a partire dal 2027, dimostra la capacità di Etihad di muoversi rapidamente, assicurarsi posizioni di consegna limitate e anticipare i limiti di capacità globali. Questi impegni ci consentono di proseguire il nostro percorso di crescita, offrire esperienze premium e portare ancora più visitatori ad Abu Dhabi. Questi accordi riflettono la nostra fiducia nel futuro dell’aviazione di Abu Dhabi e il nostro impegno a posizionare l’emirato come uno degli hub leader a livello mondiale. L’incredibile crescita di Etihad, sostenuta da investimenti strategici nella flotta, continua a generare valore sostenibile, portando milioni di visitatori ad Abu Dhabi ogni anno. La nostra partnership con Airbus rimane fondamentale per il raggiungimento della nostra visione a lungo termine”.

“Etihad continua a investire in modo significativo nella sua esperienza di bordo premium. Tutti i nuovi aeromobili, compresi quelli di oggi, saranno consegnati con le cabine di nuova generazione First, Business, Economy Class e Internet ad alta velocità Viasat. In combinazione con il programma di ammodernamento e upgrade delle cabine in corso, Etihad garantisce un’esperienza di prodotto coerente e di livello mondiale su tutti gli aeromobili della sua flotta in continua espansione”, conclude Etihad Airways.

