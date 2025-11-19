Bombardier ed ELIE SAAB annunciano una collaborazione per creare un design degli interni esclusivo per il Global 8000

Bombardier ed ELIE SAAB annunciano una collaborazione per creare un passenger cabin design esclusivo ed elegante per il Bombardier Global 8000.

“Questa collaborazione creativa unisce due maestri del loro mestiere, con la competenza leader nel settore aeronautico di Bombardier e la rinomata maestria di ELIE SAAB nell’alta moda e nel design. Concentrato sull’offerta di un’esperienza di viaggio eccezionale, il jet progettato da ELIE SAAB combinerà estetica raffinata, eccezionale artigianalità e funzionalità innovative, creando un ambiente in cui comfort ed eleganza si fondono perfettamente.

Si tratta della prima design collaboration in assoluto tra Bombardier e una luxury fashion house come ELIE SAAB, a sottolineare il suo impegno nell’offrire ai propri clienti il massimo in termini di personalizzazione e raffinatezza. I clienti del Global 8000 avranno l’opportunità unica di scegliere il design ELIE SAAB, un’espressione di eleganza e raffinatezza. Il design sarà presentato in occasione di una official unveiling, che si terrà nel 2026″, afferma Bombardier.

“I clienti del Bombardier Global 8000 stanno già usufruendo del meglio della business aviation, con un comfort eccezionale, la velocità più elevata e la più bassa cabin altitude del settore, nonché le best field performance per operare su piste corte in qualsiasi condizione meteorologica. Questa collaborazione con ELIE SAAB distingue ulteriormente le caratteristiche distintive di questo velivolo ed esemplifica l’impegno di Bombardier nell’offrire un’esperienza cliente senza pari”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Come due iconiche aziende familiari e due brand di livello mondiale, condividiamo un profondo impegno per la tradizione e l’eccellenza, guidato dai nostri team di talento e alimentato da uno spirito di innovazione. Combinando la nostra competenza ingegneristica e artigianale con l’iconica visione del design di ELIE SAAB, offriamo ai nostri clienti qualcosa di veramente unico: un velivolo che riflette l’apice dell’eleganza e una spettacolare attenzione ai dettagli”.

“La partnership con Bombardier segna una pietra miliare nell’espansione strategica di ELIE SAAB nel settore lifestyle. Insieme, come due aziende unite dai valori familiari e dall’impegno per l’eccellenza, stiamo dando forma a una nuova espressione del lusso nell’aviazione. Unendo la nostra maestria artigianale alla maestria ingegneristica di Bombardier, stiamo creando un’esperienza pensata per una clientela globale alla ricerca di raffinatezza e comfort senza pari. Questa visione prende vita nel design della cabina del Global 8000, dove la nostra estetica distintiva incontra la leadership di Bombardier in termini di performance, stabilendo un nuovo standard di raffinatezza nei viaggi aerei”, ha commentato Elie Saab Junior, Vice Chairman and CEO of ELIE SAAB Group.

“Il Bombardier Global 8000 è l’aereo di punta senza compromessi del settore, stabilendo un nuovo standard in termini di prestazioni, comfort e innovazione. Con una top speed di Mach 0,95, un’autonomia impressionante di 8.000 miglia nautiche e la più bassa cabin altitude del settore, il Global 8000 ridefinisce i viaggi a lungo raggio”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)