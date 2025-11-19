flydubai firma un Memorandum d’Intesa per 75 Boeing 737 MAX

Boeing e flydubai hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per il suo quarto acquisto di 737 MAX.

“L’accordo, che prevede 75 ordini e 75 opzioni, consentirà a flydubai di modernizzare la propria flotta e di espandere ulteriormente la sua rete in crescita.

La compagnia aerea con sede a Dubai ha affermato che l’efficienza nei consumi, l’autonomia e l’affidabilità del 737 MAX hanno consentito l’espansione della sua rete, che ora comprende oltre 135 destinazioni, tra cui nuove rotte per Lasi, Nairobi, Riga, Lettonia, tra le altre città.

Il nuovo accordo consente a flydubai di sfruttare la flessibilità e la commonality della famiglia 737 MAX, sfruttando al contempo le dimensioni e l’autonomia uniche dei modelli 737-8, 737-9 e 737-10 per adattarsi alla sua attività in crescita”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di annunciare un nuovo ordine di aeromobili con Boeing. Guardando al futuro, una pianificazione proattiva della flotta è essenziale per garantire di essere ben posizionati per soddisfare la crescente domanda di viaggi, una domanda che siamo certi continuerà a crescere. Anticipare le esigenze future è un fattore determinante per il successo di qualsiasi compagnia aerea e l’annuncio di oggi riflette il nostro impegno verso questo principio”, ha dichiarato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of flydubai. “Siamo orgogliosi di effettuare un altro ordine di 737 MAX con Boeing, un partner affidabile che ha svolto un ruolo chiave nella crescita del nostro network fino alle dimensioni attuali. La disponibilità affidabile degli aeromobili e le consegne tempestive sono fondamentali per la continua crescita del nostro settore e questo accordo ci garantisce di rimanere ben posizionati per la crescita futura, ampliando la flotta e sostituendo gli aeromobili attuali. Desidero ringraziare il nostro team per la dedizione e il duro lavoro. I loro sforzi, uniti all’ambiziosa visione di Dubai per gli anni a venire, alimentano il nostro ottimismo ed entusiasmo per il futuro, incluso il ruolo chiave nei piani di espansione di Dubai World Central”.

flydubai attualmente opera 96 aerei Boeing 737. Il nuovo accordo, una volta finalizzato, si aggiungerà agli ordini di 737 MAX in sospeso derivanti da acquisti precedenti.

“flydubai è uno dei primi operatori di 737 MAX al mondo e il suo piano di effettuare un altro ordine – il quarto ad oggi – riflette il valore e la versatilità leader di mercato del 737 MAX”, ha dichiarato Stephanie Pope, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo orgogliosi che gli aerei Boeing continueranno a essere la spina dorsale della flotta e dei piani di crescita di flydubai”.

“Nel 2023 flydubai ha inoltre piazzato il suo primo ordine di aerei widebody, acquistando 30 787 Dreamliner.

Secondo il Commercial Market Outlook 2025 di Boeing, nei prossimi 20 anni la flotta di aerei a corridoio singolo del Medio Oriente dovrebbe più che raddoppiare, migliorando la connettività all’interno della regione e di gran parte dell’Europa”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)