Saudia Group sceglie i motori GEnx-1B per i nuovi 787 Dreamliner

Saudia Group ha annunciato un accordo strategico con GE Aerospace per dotare Saudia di motori GEnx-1B per il suo ordine del 2023 di 39 Boeing 787-9 e 787-10.

“L’accordo include la fornitura di motori, un programma pluriennale di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e motori di ricambio. Comprende inoltre una serie di iniziative di rafforzamento delle capacità, erogate tramite Saudia Technic, la divisione di manutenzione e ingegneria del Gruppo, volte ad ampliare e localizzare le competenze aerospaziali del Regno attraverso la formazione tecnica e il trasferimento di conoscenze”, afferma GE Aerospace.

His Excellency Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of Saudia Group, ha dichiarato: “Questa partnership strategica con GE Aerospace non solo trasforma la capacità di trasporto a lungo raggio del Gruppo e amplia la nostra connettività aerea, ma accelera anche la localizzazione di competenze aeronautiche ad alta tecnologia nel Regno. Grazie a questo accordo, saremo in grado di sviluppare capacità tecniche interne per i motori che in precedenza mantenevamo all’estero, garantendo che investimenti, competenze e valore rimangano all’interno del Regno, in linea con la Saudi Vision 2030”.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha aggiunto: “Siamo onorati di supportare la crescita di Saudia Group e siamo grati per la fiducia che hanno riposto in noi. I motori GEnx garantiranno affidabilità, efficienza e durata per alimentare la flotta widebody ampliata della compagnia aerea. I nostri sforzi collettivi per sviluppare ulteriormente una forza lavoro aerospaziale qualificata a vantaggio del Regno Unito e degli Stati Uniti sosterranno il nostro settore per i decenni a venire”.

“Progettata con materiali avanzati e tecnologie all’avanguardia, la famiglia di motori GEnx rappresenta un importante passo avanti nella propulsione moderna, con un maggiore time-on-wing e una elevata affidabilità.

GE Aerospace vanta un rapporto di oltre 40 anni con il settore aerospaziale saudita e continua a collaborare con i partner sauditi per promuovere la Vision 2030, sviluppando talenti locali e rafforzando le capacità tecniche. GE Aerospace e le sue joint venture attualmente forniscono i motori ai quattro maggiori vettori commerciali dell’Arabia Saudita e supportano la più grande F110 fleet al di fuori degli Stati Uniti.

Saudia Group, uno dei maggiori gruppi aeronautici della regione, sta attuando una strategia a lungo termine incentrata sull’espansione della flotta, su nuove rotte internazionali e sull’aumento della capacità di trasporto passeggeri nei mercati globali. Parallelamente, il Gruppo sta espandendo le proprie capacità tecniche e ingegneristiche attraverso Saudia Technic, rafforzando l’infrastruttura aeronautica del Regno e coltivando competenze di nuova generazione. Questi sforzi supportano la strategia saudita per l’aviazione e contribuiscono alla Vision 2030, plasmando un settore aeronautico di livello mondiale che rafforzi la connettività globale del Regno”, conclude GE Aerospace.

