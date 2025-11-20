Emirates entrerà a far parte del Rolls-Royce global Maintenance, Repair and Overhaul network dal 2027

Rolls-Royce ed Emirates hanno firmato oggi un memorandum d’intesa che garantisce a Emirates il diritto di eseguire Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sui propri motori Trent 900 che equipaggiano la loro flotta A380. Allo stesso tempo, anche l’accordo TotalCare che copre la flotta Trent 900 è stato esteso fino agli anni ’40.

Emirates costruirà una nuova facility, con la prima engine induction prevista dal 2027. Emirates completerà le fan case repairs presso la facility e Rolls-Royce manterrà la module repair capability all’interno del global network.

Paul Keenan, Director, Commercial Aviation Aftermarket Operations, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi segna un’altra pietra miliare nel nostro percorso per aumentare significativamente la nostra global MRO capacity entro il 2030. La nostra rete globale combina un solido mix di strutture di proprietà di Rolls-Royce, joint venture e collaborazioni strategiche con partner del settore. Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates in questo mix in vista dell’apertura della nuova struttura nel 2027. L’accordo consentirà di aumentare la capacità dell’intero Rolls-Royce network e rafforza ulteriormente il nostro impegno a fornire prodotti e servizi eccellenti alla nostra clientela globale”.

Ahmed Safa, Emirates Head of Engineering and MRO, ha dichiarato: “Considerando che Emirates intende continuare a operare la flotta di Airbus A380 fino al 2040, volevamo assicurarci le nostre capacità di manutenzione dei motori. Siamo lieti di firmare questo accordo con Rolls-Royce, che rafforza ulteriormente la nostra partnership. Collaboreremo a stretto contatto con il loro team per integrare le più recenti capacità di manutenzione e revisione motori nelle nostre strutture, nell’ambito dell’espansione dell’Emirates Engineering Maintenance Centre (EEMC). Questo rappresenta un ulteriore contributo a valore aggiunto alle crescenti capacità del settore aerospaziale di Dubai”.

“Emirates è il principale operatore dell’Airbus A380, il più grande aereo commerciale al mondo in servizio, con 116 di questi velivoli nella sua flotta. L’esperienza a bordo dell’A380 di Emirates rimane molto ambita dai viaggiatori di tutto il mondo, grazie al suo comfort senza pari, alle caratteristiche e ai servizi di cabina esclusivi”. afferma Emirates.

“TotalCare è progettato per fornire ai clienti certezza operativa e finanziaria, trasferendo a Rolls-Royce il time on wing and maintenance cost risk. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti dal Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che contribuisce a garantire ai clienti maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Emirates – Rolls-Royce – Photo Credits: Emirates – Rolls-Royce)