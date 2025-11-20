IATA esorta l’ITU a rafforzare le misure di salvaguardia per gli Aircraft Safety Systems con l’espansione del 5G/6G

IATA ha esortato l’International Telecommunication Union (ITU) e le autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni a garantire che le reti 5G e le future reti 6G che operano in prossimità delle frequenze aeronautiche non compromettano i radioaltimetri e altri sistemi avionici.

“In vista della World Radiocommunication Conference 2027 (WRC-27), l’ITU sta conducendo studi dettagliati per determinare le condizioni tecniche per l’implementazione globale del 5G/6G. Queste linee guida, sviluppate in collaborazione con national telecom regulators and aviation safety authorities, definiranno il quadro a lungo termine per la protezione dei sistemi aeronautici essenziali, consentendo al contempo la futura connettività.

A supporto di questo processo, IATA ha presentato un working paper, che verrà presentato all’ITU WP5B Meeting (Ginevra, 18-27 novembre 2025), che delinea gli scenari operativi e i requisiti di sicurezza che dovranno guidare la futura spectrum policy.

Il documento IATA chiede che la futura spectrum policy tenga conto di tutti gli scenari di sicurezza chiave, inclusi take-off, landing, taxi and go-arounds; adverse weather conditions (turbulence and windshear); emergency or off-nominal situations. I radioaltimetri, che si basano sulla disponibilità dello spettro, forniscono informazioni essenziali sull’altitudine in tutte queste condizioni e supportano sia gli equipaggi di volo che i sistemi di sicurezza automatizzati. IATA ha inoltre ribadito l’importanza di mantenere una distanza minima di 11 m (35 piedi) tra gli aeromobili e i trasmettitori 5G terrestri”, afferma IATA.

“I vantaggi del 5G e del 6G non possono mai andare a discapito dell’aviation safety. Le decisioni devono basarsi su operazioni aeree reali, non su modelli idealizzati del settore delle telecomunicazioni. Ciò significa garantire che gli studi ITU riflettano pienamente le condizioni più impegnative che i piloti devono affrontare. Con il contributo degli utenti del settore aeronautico, il WRC-27 deve fornire regole globali chiare per garantire la coesistenza sicura di radioaltimetri e altri sistemi avionici critici per la sicurezza con le reti di telecomunicazione di nuova generazione in tutte le fasi del volo”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President Operations, Safety and Security.

“I 5G networks utilizzano una varietà di bande di frequenza e livelli di potenza. Di particolare importanza per l’aviazione è la banda 5G situata adiacente alla Radio Altimeter (RAD ALT) allocation (4.2–4.4 GHz). In diversi paesi, i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno implementato volontariamente 5G mitigation strategies per mitigare potenziali interferenze con i RAD ALT systems, tra cui la riduzione della potenza di trasmissione, l’applicazione di runway exclusion zones e l’inclinazione dell’antenna verso il basso.

Alcune di queste misure temporanee stanno per scadere. In Canada (1° gennaio 2026) e Australia (1° aprile 2026), le principali misure di mitigazione scadranno entro pochi mesi. Negli Stati Uniti, i piani per mettere all’asta la Upper C-Band (3,98-4,2 GHz), immediatamente adiacente alla 4,2 GHz altimeter band, stanno avanzando questo mese e le attuali 5G mitigations dovrebbero essere rimosse nel 2028.

Tuttavia, non si prevede che i radioaltimetri di nuova generazione, più resistenti al 5G, saranno disponibili per le compagnie aeree prima dell’inizio degli anni ’30. Ciò crea un divario nelle misure di mitigazione che aumenta la complessità del mantenimento della sicurezza delle operazioni aeree”, prosegue IATA.

“Le attuali misure di mitigazione del 5G non sono mai state concepite come una soluzione a lungo termine e molte scadranno entro pochi mesi. Allo stesso tempo, radioaltimetri più resilienti non saranno disponibili per le compagnie aeree prima del prossimo decennio. Ciò lascia un divario significativo nella mitigazione. Con le nuove spectrum auctions in corso e la revoca delle protezioni nei mercati chiave, le autorità di regolamentazione non devono dare per scontato che la sicurezza si risolverà da sola. Il settore ha bisogno di misure di salvaguardia chiare e coerenti per colmare il periodo che precede la disponibilità di nuovi altimetri”, ha concluso Careen.

(Ufficio Stampa IATA)