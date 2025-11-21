SAS e Vietnam Airlines ampliano la codeshare partnership con nuove rotte

Scandinavian Airlines e Vietnam Airlines stanno ampliando la loro collaborazione con un codeshare agreement più ampio. La nuova partnership introduce collegamenti diretti tra Copenhagen e Ho Chi Minh City, oltre a nuove destinazioni in Vietnam e Scandinavia.

Il lancio coincide con il servizio inaugurale CPH-SGN di Vietnam Airlines, il 15 dicembre 2025, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione tra le compagnie aeree avviata nel 2024.

“Questa espansione segna un’importante pietra miliare nella nostra partnership con Vietnam Airlines. Aggiungendo un collegamento diretto tra Copenhagen e Ho Chi Minh City, nonché nuove destinazioni in Vietnam e Scandinavia, offriamo ai nostri clienti più scelta, flessibilità e comodità che mai. Insieme, SAS e Vietnam Airlines si impegnano a offrire esperienze di viaggio fluide e vantaggi migliorati per i nostri frequent flyer”, afferma Paul Verhagen, EVP and Chief Commercial Officer at SAS.

“Grazie al nuovo accordo, i clienti SAS potranno prenotare voli diretti CPH-SGN di Vietnam Airlines con il codice SAS, nonché collegamenti per Hanoi (HAN), Da Nang (DAD), Phu Quoc (PQC), Da Lat (DLI) e Hue (HUI). Vietnam Airlines applicherà il suo codice anche ai voli operati da SAS oltre Copenhagen, comprese le rotte domestiche per Aarhus (AAR), Aalborg (AAL) e Billund (BLL), e i servizi intra-scandinavi per Stoccolma, Oslo, Göteborg, Bergen, Stavanger, Trondheim e Helsinki.

La partnership supporta il continuo sviluppo di SAS a Copenhagen come suo hub principale, rafforzandone il ruolo di porta d’accesso per Asia, Europa e Nord America. La connettività migliorata attraverso CPH rafforza i flussi di traffico dagli Stati Uniti e da tutta Europa, garantendo viaggi più fluidi per i viaggiatori internazionali.

L’affidabilità operativa di SAS aggiunge ulteriore valore alla cooperazione. Nel 2025, SAS si è classificata due volte come la compagnia aerea più puntuale al mondo e quest’anno è già stata nominata la compagnia aerea più puntuale d’Europa quattro volte, a dimostrazione del suo impegno per un servizio affidabile”, afferma SAS.

“I passeggeri che viaggiano con questi servizi in codeshare continueranno a godere dei vantaggi dei programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree, SAS EuroBonus e LotusMiles di Vietnam Airlines, inclusa la possibilità di accumulare e riscattare punti sull’ampia rete”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)