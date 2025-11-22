Aeroitalia collega la Sardegna al Piemonte

Aeroitalia annuncia l’avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cuneo e Cagliari, operativo dal 19 dicembre 2025. “La nuova rotta, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un collegamento strategico tra due territori ricchi di opportunità turistiche e commerciali.

I voli opereranno dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari:

Cuneo – Cagliari 14:40 16:00

Cagliari – Cuneo 12:30 13:50

Gli orari sono stati studiati per consentire sia viaggi di piacere nel weekend sia spostamenti di lavoro, con la possibilità di trascorrere il fine settimana nella destinazione scelta”, afferma il comunicato.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cuneo-Cagliari rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte. Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio”.

Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari: “L’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità territoriale. È un segnale importante per il nostro scalo, che continua a crescere come porta d’accesso privilegiata per chi arriva in Sardegna e come comodo punto di partenza per i sardi diretti verso aree ricche di interesse turistico e professionale. Il collegamento con Cuneo valorizza inoltre un asse mare–montagna dalle ottime potenzialità, offrendo soluzioni pratiche per i viaggi del weekend, per gli spostamenti di lavoro e per chi desidera una breve fuga in un territorio che completa perfettamente quello sardo. Siamo certi che questo servizio incontrerà il favore del pubblico e ringraziamo Aeroitalia per aver scelto di investire sul nostro aeroporto”.

Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, ha affermato: “Siamo molto felici che Aeroitalia abbia colto l’opportunità di servire una tratta così importante per il nostro scalo. Da tempo il nostro aeroporto è un punto di riferimento per chi viaggia da e per la Sardegna e il ritorno del collegamento con Cagliari anche nel periodo invernale rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio. L’operativo dei voli offrirà nuove occasioni per visitare le rispettive destinazioni: dai cuneesi e piemontesi che potranno approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta. Ci auguriamo che la collaborazione con Aeroitalia possa proseguire e svilupparsi ulteriormente”.

I biglietti sono in vendita da martedì 18 novembre 2025 sul sito ufficiale di Aeroitalia (www.aeroitalia.com), presso le agenzie di viaggio e attraverso i principali portali di prenotazione online.

(Ufficio Stampa Cuneo Airport – Aeroitalia – Photo Credits: Aeroitalia – Cuneo Airport)