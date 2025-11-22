Pratt & Whitney Canada consegna i primi PW127XT-S development engines per il Deutsche Aircraft D328eco® regional turboprop test aircraft

Pratt & Whitney Canada e Deutsche Aircraft hanno annunciato la consegna dei primi PW127XT-S development engines alla sede centrale di Deutsche Aircraft a Oberpfaffenhofen, Germania. Questi motori sono progettati per il regional turboprop D328eco e equipaggeranno il primo test aircraft, il TAC1, segnando una pietra miliare significativa nel percorso verso l’entrata in servizio nel 2027. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

La combinazione di un motore avanzato e di un design accurato consentirà al D328eco di ridurre fino al 14% il consumo di carburante per posto rispetto alla piattaforma originale Dornier 328, offrendo al contempo il 25% in più di capacità passeggeri e un’avionica all’avanguardia. Il PW127XT-S è l’ultima variante della famiglia di motori PW100 di Pratt & Whitney Canada, che ha definito il punto di riferimento per la regional turboprop propulsion per oltre quattro decenni e ha accumulato oltre 208 milioni di ore di volo, di cui oltre 400.000 già fornite dai motori della serie PW127XT.

“Il PW127XT-S si basa sulla nostra decennale esperienza nella propulsione turboelica e incorpora le più recenti innovazioni per garantire un’efficienza nei consumi e un time on wing al vertice del settore”, ha dichiarato Scott McElvaine, vice president, Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “La nostra continua collaborazione con Deutsche Aircraft per combinare la nostra affidabile tecnologia di propulsione con il design innovativo del D328eco offrirà un velivolo estremamente interessante per i futuri operatori”.

“Grazie alle prestazioni migliorate dei motori PW127XT-S di Pratt & Whitney Canada, il D328eco offrirà una soluzione moderna, versatile ed efficiente nei consumi per il trasporto aereo regionale”, ha affermato Nico Neumann, Chief Executive Officer, Deutsche Aircraft. “Collaborare con Pratt & Whitney Canada ci consente di offrire la migliore tecnologia di propulsione per i nostri velivoli, garantendo una maggiore capacità, riducendo i costi operativi e generando valore a lungo termine per i nostri clienti”.

Le aziende continuano a collaborare per testare i synthetic aviation fuels (SAF) e stanno lavorando per garantire che il PW127XT-S e il D328eco siano compatibili con le specifiche future per 100% SAF, incluse le opzioni drop-in.

I Pratt & Whitney Canada PT6A aerial application engine sorpassano 1 milione di flight hours nel 2025

Pratt & Whitney inoltre informa: “La global fleet of Pratt & Whitney Canada PT6A turboprop engines realizzata specificatamente per agricultural aviation and firefighting missions ha volato oltre 1 milione di ore quest’anno.

Dalla certificazione del primo modello di motore PT6A per l’aerial application industry nel 1977, Pratt & Whitney Canada ha sviluppato otto diversi modelli, con quasi 5.000 motori prodotti fino ad oggi. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

Gli otto modelli di motore PT6A equipaggiano gli aeromobili prodotti da Air Tractor e Thrush Aircraft. Questi velivoli monomotore sono utilizzati in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile, in Europa e in Australia, per garantire un approvvigionamento alimentare sicuro, conveniente e abbondante; controllare parassiti pericolosi per la salute; promuovere la salute delle foreste e combattere gli incendi boschivi”.

“Pratt & Whitney Canada supporta da tempo l’aerial application industry e le missioni critiche che svolge”, afferma Cedric Gauthier, vice president, Sales and Marketing, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Per quasi 50 anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con costruttori di aeromobili, manutentori, proprietari di aeromobili e piloti, impegnati in missioni che contribuiscono a sfamare il mondo e a proteggere le proprietà dalla minaccia sempre crescente degli incendi boschivi. Il superamento di oltre 1 milione di ore di volo quest’anno testimonia le caratteristiche uniche del motore PT6A, tra cui prestazioni, innovazione e affidabilità”.

“La famiglia di motori PT6 rimane il punto di riferimento nell’aviazione generale, avendo equipaggiato oltre 155 diversi tipi di aeromobili e accumulato oltre 500 milioni di ore di volo dalla sua introduzione nel 1963. Gli attuali motori PT6 sono fino a quattro volte più potenti del modello originale, con un rapporto peso/potenza migliorato del 50% e uno specific fuel consumption fino al 20% inferiore.

Un’altra famiglia di motori Pratt & Whitney Canada, il PW100, equipaggia gli iconici De Havilland Canada DHC-415 e il nuovo DHC-515 waterbombers, fondamentali per le missioni antincendio in tutto il mondo. In tutto il mondo, gli elicotteri motorizzati Pratt & Whitney Canada contribuiscono anche a combattere gli incendi boschivi”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)