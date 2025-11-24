Black Friday di easyJet: una settimana di offerte, ogni giorno una nuova promozione per volare

easyJet informa: “Il Black Friday di easyJet quest’anno si trasforma in una settimana di sorprese: da oggi e fino a lunedì 1° dicembre, ogni giorno sarà possibile scoprire nuove promozioni esclusive su easyJet.com e sull’app ufficiale, per volare tra il 5 dicembre 2025 e il 22 marzo 2026. Le offerte cambiano quotidianamente e sono disponibili solo per 24 ore: un motivo in più per non perdere nemmeno un giorno e lasciarsi ispirare da nuove mete.

Per chi ama l’energia delle grandi città, easyJet inaugura la settimana più attesa dell’anno con extra sconti fino al 20% sulle mete perfette per un weekend indimenticabile. Fino a domani mattina saranno disponibili a tariffe imperdibili voli selezionati verso alcune delle città più iconiche d’Europa, tra cui Parigi, Barcellona, Bruxelles, Lisbona, Amsterdam, Praga e Zurigo. È l’occasione perfetta per concedersi un weekend tra boulevard romantici, architetture sorprendenti, canali suggestivi e atmosfere cosmopolite.

Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni, nuove destinazioni saranno protagoniste delle offerte Black Friday“.

“L’offerta del Black Friday è valida per voli già a partire dal 5 dicembre: per questo, easyJet offre l’opportunità di vivere la magia autentica dei mercatini natalizi più suggestivi d’Europa. Strasburgo, riconosciuta come la capitale europea del Natale, è ora raggiungibile anche da Roma Fiumicino grazie al nuovo collegamento diretto, permettendo ai viaggiatori di immergersi nell’atmosfera incantata delle sue luci e dei profumi di vin brulé. Le città tedesche di Monaco, Francoforte e Amburgo mantengono vive le tradizioni natalizie più autentiche, offrendo dolci speziati e atmosfere che riportano alla magia dell’infanzia. Praga e Vienna combinano cultura e shopping natalizio in scenari che sembrano usciti da una fiaba, mentre per chi cerca un tocco nordico, Copenhagen, Amsterdam e Zurigo regalano un Natale incantato.

Chi sogna di sfuggire al freddo troverà il paradiso in destinazioni come Sharm el-Sheikh e Marsa Alam, con i fondali del Mar Rosso ideali per lo snorkeling. Le Canarie – Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote – offrono spiagge vulcaniche un clima primaverile che accompagna i visitatori durante tutto l’anno. Mentre Marrakech seduce con i suoi souk colorati e l’atmosfera della Medina, Malaga si conferma la perla della Costa del Sol, perfetta per chi cerca il giusto equilibrio tra cultura e relax.

Sono tante le rotte offerte da easyJet, tra cui i nuovi collegamenti da Milano Malpensa, che da questa stagione invernale permettono di volare anche verso destinazioni come Siviglia, Capo Verde e Luxor, e da Milano Linate, da cui ora si possono raggiungere anche Porto e Gran Canaria.

Per non lasciarsi sfuggire nessuna occasione, easyJet invita a controllare ogni giorno il sito e l’app ufficiale: ogni 24 ore una nuova selezione di destinazioni sarà protagonista di sconti esclusivi, pensati per ispirare ogni tipo di viaggiatore”, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)