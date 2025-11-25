Il Bell 505 raggiunge oltre 700 ore di volo con Blended Sustainable Aviation Fuel

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante European Rotors 2025 che un singolo Bell 505 dedicato ha superato le 700 ore di volo utilizzando blended sustainable aviation fuel (SAF), una pietra miliare chiave che dimostra l’impegno di Bell nell’utilizzo del SAF e si basa sulle sue pratiche di sostenibilità nelle sue operazioni di volo.

“Bell è orgogliosa di celebrare questo passo successivo verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio del settore”, ha affermato Robin Wendling, Managing Director of Europe, Bell. “Lavorare a fianco di Safran Helicopter Engines ci ha dato il vantaggio all’avanguardia di esplorare opportunità nelle pratiche aeronautiche più ecologiche”.

“Nel marzo 2022, Bell ha annunciato la sua collaborazione con Safran Helicopter Engines per esplorare le performance tecniche e gli impatti economici del sustainable aviation fuel sul Bell 505 dotato del motore Arrius 2R. Quasi un anno dopo l’annuncio, il Bell 505 è diventato il primo single engine helicopter a volare con 100% SAF durante un volo dimostrativo. Da luglio 2022, Bell ha accumulato oltre 700 ore di volo utilizzando il blended SAF su un singolo elicottero Bell 505 presso la Bell Training Academy. Le valutazioni dell’operatività del motore e delle prestazioni dell’aeromobile, nonché le ispezioni dei motori, hanno dato finora risultati positivi”, afferma Bell Textron.

Jean-François Sauer, Safran Helicopter Engines, EVP Programs, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questi SAF flight in collaborazione con Bell. SAF è fondamentale per un utilizzo più sostenibile degli elicotteri. Gli Arrius 2R, come tutti i nostri motori, sono attualmente in grado di operare con 50% drop-in SAF. Molto presto, i nostri motori saranno in grado di effettuare 100% drop-in SAF, aprendo la strada a un più ampio utilizzo di questo tipo di carburante per una maggiore sostenibilità delle operazioni con elicotteri”.

“Combinando il Safran Arrius 2R engine, dual channel FADEC e una Garmin G1000H NXi all-glass avionics suite, il Bell 505 è una delle piattaforme tecnologicamente più avanzate della sua categoria. Il vantaggio aggiuntivo degli ampi panoramic windows, dell’open cabin design e della Synthetic Vision technology ha classificato questo velivolo a cinque posti come una piattaforma ideale per una varietà di missioni, tra cui public safety, utility and military training”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)