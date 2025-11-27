Il Belgio seleziona il Pilatus PC-7 MKX per il Basic Flight Training

Il governo belga ha selezionato il Pilatus PC-7 MKX Training System come nuova training solution per la Belgian Air Force. Una flotta di 18 PC-7 MKX, più un integrated Ground-Based Training System, sostituirà gli attuali training aircraft utilizzati per il basic training dei piloti militari, con consegne previste a partire dal 2027.

“Il 27 novembre 2025, il Belgian Government ha approvato l’assegnazione di un comprehensive 20-year service contract a Pilatus per la fornitura di training services basati sul PC-7 MKX.

La completa training solution comprende non solo i 18 velivoli, ma anche advanced ground-based training tools, formando un fully integrated system. Pilatus fornirà simulatori all’avanguardia, computer-based training platforms and mission planning and debriefing systems, garantendo una continuità di addestramento senza soluzione di continuità dall’aula al cockpit”, afferma Pilatus.

“Oltre all’integrated training system, Pilatus, insieme ai suoi partner belgi Sabena Engineering e AG Real Estate, realizzerà infrastrutture nuove e potenziate presso la Bevekom/Beauvechain Air Force Base e garantirà il supporto operativo per i prossimi 20 anni. L’industria belga svolgerà un ruolo chiave nella costruzione e nella manutenzione continua di queste strutture, nonché nella fornitura di un completo In-Service Support per il velivolo.

L’addestramento dovrebbe iniziare nel 2028, una volta consegnate l’infrastruttura e i simulatori di volo e dopo che gli istruttori avranno familiarizzato con il nuovo pilot training system.

Con la prevista introduzione del PC-7 MKX per il basic training, il Belgio si unirà alla Royal Netherlands Air and Space Force e alla French Air and Space Force, che hanno entrambe selezionato il PC-7 MKX Training System alla fine del 2024″, prosegue Pilatus.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla Belgian Defense come nuovo Pilatus customer e terza European air force a scegliere il PC-7 MKX. Questo traguardo rafforza la fiducia riposta nei nostri training systems e sottolinea il nostro impegno a supportare le forze aeree a livello globale con soluzioni all’avanguardia”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, ha aggiunto: “Questo contratto si basa su un services business model che consente alla Belgian Defense di beneficiare di un completo fully integrated training system, garantendo al contempo una prevedibilità finanziaria a lungo termine. Non vediamo l’ora di servire la Belgian Defense nei prossimi anni, insieme ai nostri Belgian industrial partners, e di fornire una capacità di addestramento all’avanguardia”.

“Il Pilatus PC-7 MKX introduce un cockpit moderno basato sulla Garmin G3000 PRIME suite. Combinando la consolidata esperienza di Pilatus nel pilot training con la tecnologia avanzata di Garmin, il risultato è un ambiente di addestramento altamente intuitivo e affidabile fin dal primo giorno.

Questa collaborazione segna la prima integrazione del G3000 con custom user-defined displays, creando una piattaforma flessibile su misura per le esigenze del military training.

Fondendo la training philosophy di Pilatus con l’open architecture di Garmin, il PC-7 MKX stabilisce un nuovo punto di riferimento per il next-generation military pilot training”, conclude Pilatus.

