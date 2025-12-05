Wizz Air: da Roma Fiumicino e Milano Bergamo voli bisettimanali verso Oradea

Wizz Air continua la sua espansione nel paese, annunciando l’apertura di una nuova e strategica porta d’accesso per la Transilvania occidentale: dalla prossima Summer Season 2026 saranno operativi infatti voli bisettimanali per Oradea – nuova stazione nel network del vettore – da Roma Fiumicino e Milano Bergamo.

I biglietti per entrambi i collegamenti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

“Il lancio congiunto rafforza il ruolo cruciale dei due aeroporti nel network Wizz Air:

Roma Fiumicino: L’aeroporto della Capitale è la più grande base italiana della compagnia, con un network di 62 rotte che servono 26 Paesi. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 6,2 milioni di passeggeri da e per Fiumicino.

Milano Bergamo: Wizz Air è il secondo vettore per quota di mercato sullo scalo lombardo. L’offerta è stata recentemente potenziata con l’introduzione di cinque nuove rotte (Chisinau, Varsavia, Sibiu, Suceava e Varna). Il legame con BGY risale al 2004 e Wizz Air ha trasportato oltre 17 milioni di passeggeri sin dall’inizio delle operazioni”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Questo lancio in contemporanea delle rotte da Roma Fiumicino e Milano Bergamo per la nuova stazione di Oradea è la conferma della nostra strategia di crescita capillare e mirata in Italia. Il nostro Paese rimane il mercato più grande e, investendo simultaneamente su due scali strategici, stiamo non solo offrendo ai passeggeri italiani un accesso economico a una destinazione ricca di storia e cultura, ma stiamo anche rafforzando il nostro impegno verso la connettività e lo sviluppo economico locale”.

“In totale, in tutta Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi con una flotta di 29 aeromobili Airbus A321neo, servendo 26 aeroporti nel Paese. Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato oltre 19,7 milioni di passeggeri (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024), operando oltre 89 mila voli da e per il Paese con un tasso di completamento del 99,8%”, conclude Wizz Air.

MILANO BERGAMO – ORADEA – Martedì e sabato – Dal 31 marzo 2026

ROMA FIUMICINO – ORADEA – Mercoledì e domenica – Dal 28 giugno 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)