Air France estende il suo La Première network

Air France estende il suo La Première service a quattro destinazioni chiave del network.
“I clienti che volano verso Atlanta, Boston, Houston e Tel Aviv potranno presto viaggiare in questa prestigiosa cabina, offerta su aeromobili Boeing 777-300ER selezionati, con frequenza giornaliera”, afferma Air France.
Flight schedules (in ora locale) con cabina La Première:
Atlanta: 1 volo giornaliero a partire dal 29 marzo 2026
AF030: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:30, arrivo ad Atlanta alle 13:55.
AF031: partenza da Atlanta alle 16:30, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 6:50 del giorno successivo.
Boston: 1 volo giornaliero a partire dal 20 luglio 2026
AF334: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:10, arrivo a Boston alle 14:55.
AF333: partenza da Boston alle 17:10, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 6:10 del giorno successivo.
Houston: 1 volo giornaliero a partire dal 6 luglio 2026
AF098: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:10, arrivo a Houston alle 13:40.
AF099: partenza da Houston alle 15:55, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 8:15 del giorno successivo.
Tel Aviv: 1 volo giornaliero a partire dal 15 dicembre 2025
AF962: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 08:55; arrivo a Tel Aviv alle 14:10.
AF963: partenza da Tel Aviv alle 15:55; arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 19:40.
“A partire da quest’estate, La Première sarà disponibile in partenza da Parigi-Charles de Gaulle per Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tel Aviv, Tokyo-Haneda e Washington, D.C.
Entro luglio 2026, tutti i voli per New York-JFK e Los Angeles saranno operati con le nuove La Première suites. Entro la fine del 2026, l’intero La Première network sarà dotato di queste nuove cabine”, conclude Air France.
(Ufficio Stampa Air France)