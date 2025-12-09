Airbus completa l’acquisizione di alcuni siti di Spirit AeroSystems

Airbus SE ha finalizzato l’operazione con Spirit AeroSystems per l’acquisizione di industrial assets dedicati ai suoi commercial aircraft programmes.
“Questo traguardo rappresenta un momento speciale per tutti noi in Airbus. Siamo orgogliosi di accogliere oltre 4.000 nuovi colleghi, con i quali intraprenderemo un nuovo capitolo delle nostre operazioni industriali, rilevando attività di fondamentale importanza per i nostri commercial aircraft programmes”, ha dichiarato Florent Massou, Executive Vice President Operations for the Commercial Aircraft business of Airbus.
Airbus ha acquisito da Spirit AeroSystems i seguenti assets:
– Il sito di Kinston, Carolina del Nord, Stati Uniti (A350 fuselage sections), che si unisce come Airbus Aerosystems Kinston.
– Il sito di Saint-Nazaire, Francia (A350 fuselage sections), che si unisce come Airbus Atlantic Cadréan.
– Il sito di Casablanca, Marocco (A321 and A220 components), che si unisce come Airbus Atlantic Maroc Aero.
– La produzione di A220 wings and A220 mid-fuselage in Belfast, Irlanda del Nord, che diventa Airbus Belfast.
– La produzione di wing components per A320 e A350 a Prestwick, Scozia, che diventa un’affiliata denominata Prestwick Aerosystems.
– La produzione di A220 pylons, che sarà trasferita da Wichita, Kansas (Stati Uniti), al sito di Saint-Eloi, Tolosa, Francia.
“Airbus ha ricevuto un corrispettivo pari a 439 milioni di dollari, soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto e alla consueta revisione post-closing. Inoltre, Airbus ha percepito ulteriori importi destinati alla copertura di passività, come previsto dalle clausole contrattuali dell’accordo di compravendita”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)