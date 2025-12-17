Air France ripubblica i suoi iconici poster pubblicitari disegnati da Georges Mathieu

Dopo la partnership della scorsa primavera con la mostra “Georges Mathieu – gesture, speed, movement”, coprodotta dalla Monnaie de Paris e dal Centre Pompidou, Air France ripubblica i suoi iconici advertising posters disegnati dall’artista nel 1967. Una prima selezione di sei manifesti è disponibile da oggi su shopping.airfrance.com e presso il pop-up store Air France presso Le Bon Marché Rive Gauche a Parigi.

“Air France ripubblica una prima selezione di advertising posters disegnati da Georges Mathieu, per dare a tutti la possibilità di acquistare questi manifesti che hanno segnato la storia della compagnia aerea. Sei le destinazioni in mostra: Francia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Sud America e Messico. Poster con altre destinazioni saranno disponibili nel 2026.

Queste riproduzioni uniche sono il risultato di oltre sei mesi di meticoloso lavoro, frutto della collaborazione tra i team di Air France, il Georges Mathieu Committee e artigiani tipografi, serigrafi ed esperti del colore. Molti esperti si sono riuniti per riprodurre la qualità e l’aspetto dei poster originali, utilizzando moderne tecniche di stampa.

Distribuiti come parte della Air France Legend collection, questi poster sono ora disponibili su shopping.airfrance.com. Sono inoltre disponibili presso l’Oneart stand presso Le Bon Marché Rive Gauche a Parigi, accanto al pop-up store di Air France aperto appositamente per le festività natalizie. Questi eleganti poster sono un regalo ideale per tutte le generazioni”, afferma Air France.

“Nel 1966 Air France commissionò a Georges Mathieu la creazione di una serie di poster pubblicitari, destinati a promuovere al pubblico le principali destinazioni della sua vasta rete globale, tra cui la Francia, naturalmente, ma anche Egitto, Stati Uniti, Giappone e India. Per consentire a tutti di identificare a colpo d’occhio le destinazioni rappresentate, Mathieu progettò opere d’arte che incarnavano l’essenza stessa di ogni Paese. L’anno successivo, nel 1967, furono pubblicati quindici poster originali, a dimostrazione dell’influenza dell’artista oltre la pittura. Parte essenziale della storia di Air France, questa serie di poster fu uno dei primi esempi di arte pubblicitaria.

Da oltre 90 anni i poster svolgono un ruolo centrale nel mondo di Air France, rappresentando soprattutto il desiderio di viaggiare e i sogni di terre lontane. Con un patrimonio di oltre 1.500 opere create da importanti illustratori nel corso degli anni, la compagnia possiede una delle più grandi collezioni al mondo.

Poster di Georges Mathieu per Air France, stampati in Francia. Formati disponibili: 30 x 40 cm o 50 x 70 cm, a partire da 90 euro. Edizione limitata di 500 copie per poster e per formato”, prosegue Air France.

“Attraverso il prisma della Air France Legend collection, i visitatori esplorano nove decenni di storia della compagnia aerea, dove tradizione e innovazione, mito e futuro si intrecciano. Le leggende plasmano la storia del brand Air France e continuano a vivere nella memoria collettiva. Queste raccolte di avventure e innovazioni straordinarie creano una narrazione del brand davvero distintiva. Forgiano la storia mitica di Air France, sottolineando l’importanza di tramandare la sua eredità guardando costantemente al futuro”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)