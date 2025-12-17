KLM presenta tre nuove destinazioni estive europee

KLM lancerà tre nuove destinazioni europee all’inizio della stagione estiva 2026: la British Channel Island di Jersey, Gran Bretagna, Santiago de Compostela e Oviedo, Spagna. I biglietti per tutte e tre le destinazioni sono prenotabili a partire da oggi, 16 dicembre.

Jersey, la più grande delle Channel Islands, è anche conosciuta come “Island of Flowers”. Quest’isola, British Crown Dependency situata al largo della costa francese, offre un clima piacevole e ampie spiagge. Con l’aggiunta di Jersey alla sua rete europea, KLM amplia ulteriormente la sua offerta nella regione e offre ai viaggiatori una nuova e versatile destinazione.

Lancio della rotta: 4 aprile 2026

Frequenza:

4 aprile – 3 luglio 2026: solo il sabato

4 luglio – 30 agosto 2026: giornaliero

31 agosto – 24 ottobre 2026: solo il sabato

Tipo di aeromobile: Embraer 190 o Embraer 175 (KLM Cityhopper)

Orari di partenza e arrivo:

AMS – JER (KL1097): Partenza da Amsterdam alle 12:05, arrivo a Jersey alle 12:25 (ora locale)

JER – AMS (KL1098): Partenza da Jersey alle 12:55, arrivo ad Amsterdam alle 15:20 (ora locale)

Santiago de Compostela è la porta storica per la Galizia, nella Spagna nord-occidentale. I viaggiatori possono esplorare questa città, patrimonio mondiale dell’UNESCO, famosa per i suoi itinerari a piedi unici. Santiago de Compostela si distingue per la sua ricca cultura, la cucina raffinata e il suo ruolo di punto di arrivo del famoso Cammino di Santiago.

Lancio della rotta: 30 maggio 2026

Frequenza:

30 maggio – 3 luglio 2026: sabato e domenica

4 luglio – 30 agosto 2026: giornaliero

31 agosto – 24 ottobre 2026: sabato e domenica

Tipo di aereo: Embraer 190 o Embraer 175 (KLM Cityhopper)

Orari di partenza e arrivo:

AMS – SCQ (KL1565): Partenza da Amsterdam alle 13:45, arrivo a Santiago de Compostela alle 16:10 (ora locale)

SCQ – AMS (KL1566): Partenza da Santiago de Compostela alle 16:40, arrivo ad Amsterdam alle 19:05 (ora locale)

Oviedo, una città nella regione spagnola delle Asturie, è spesso definita la porta d’accesso alla Spagna nord-occidentale. Questa regione è nota per la varietà dei suoi paesaggi, che spaziano dalle catene montuose alla costa atlantica. Le Asturie offrono un’ampia varietà di opportunità per praticare sport all’aria aperta e attività acquatiche, rendendole una destinazione ideale per i viaggiatori che cercano una vacanza attiva immersi nella natura.

Lancio della rotta: 29 marzo 2026

Frequenza:

29 marzo – 3 luglio 2026: sabato e domenica

4 luglio – 30 agosto 2026: giornaliero

31 agosto – 24 ottobre 2026: sabato e domenica

Tipo di aeromobile: Embraer 190 (KLM Cityhopper)

Orari di partenza e arrivo:

AMS – OVD (KL1557): Partenza da Amsterdam alle 14:10, arrivo a Oviedo alle 16:20 (ora locale)

OVD – AMS (KL1558): Partenza da Oviedo alle 16:50, arrivo ad Amsterdam alle 18:55 (ora locale)

(Ufficio Stampa KLM)