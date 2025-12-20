Cartabianca Publishing presenta “Le scuole di volo Alitalia – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti”

Cartabianca Publishing presenta il nuovo libro “Le scuole di volo Alitalia – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti”, di Adalberto Pellegrino.

“Non tutti i libri nascono di getto. Alcuni richiedono ricerca, attenzione e tempo, qualità che noi di Cartabianca sosteniamo con convinzione, perché competenza, attendibilità e reputazione si rafforzano a vicenda.

Il comandante Adalberto Pellegrino, autore di riferimento per l’aviazione civile, incarna perfettamente questo approccio: grande precisione nelle informazioni e cura certosina nel linguaggio. Una meticolosità che ha un costo inevitabile: il tempo.

Era il 31 ottobre 2019 quando ci presentò la prima bozza di quella che considerava la sua “opera magna” sulle scuole di volo di Alitalia. Oggi, a oltre sei anni di distanza, siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione di “Le scuole di volo Alitalia – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti”.

Un volume imprescindibile per gli appassionati di aviazione civile, frutto di anni di lavoro dedicati alla raccolta di testimonianze dirette e a un’accurata ricerca iconografica che ha portato alla luce numerose immagini e illustrazioni inedite. Un sentito ringraziamento va ai numerosi ex allievi piloti e istruttori che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile quest’opera”, afferma Cartabianca Publishing.

“Investire nella formazione è tra le strategie più efficaci per far sì che una grande azienda si consolidi con figure professionali di alta qualità e con caratteristiche perfettamente adeguate alle richieste del mercato. E Alitalia, l’ex compagnia di bandiera italiana, nel corso della sua lunga storia ha organizzato a più riprese ottime scuole di volo per formare piloti di eccellente livello, partendo anche da allievi con nessuna esperienza nel settore.

Negli anni ‘60 a Brindisi, negli anni ‘80 fino ai primi anni Duemila ad Alghero e in epoche più recenti negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi e infine a Roma, si sono formate intere generazioni di piloti che hanno poi proseguito la propria carriera in Alitalia, spesso diventando comandanti di alcuni dei più grandi aerei che abbiano mai attraversato i cieli del mondo.

Adalberto Pellegrino, già pilota militare e poi comandante di linea, profondo conoscitore delle vicende dell’aviazione civile e di Alitalia in particolare, in questo libro analizza le diverse scuole di volo organizzate dalla Compagnia. La sua analisi storica è inoltre arricchita da numerose testimonianze di piloti e istruttori che hanno partecipato a quei corsi, impiegando i più diversi aerei da addestramento: dai jet Aermacchi MB-326D, ai monomotori a elica SIAI Marchetti SF-260 e bimotori Piper PA-42 Cheyenne e Piaggio P-166“, prosegue Cartabianca Publishing.

“Adalberto Pellegrino, paracadutista sportivo, pilota militare e – per oltre trentacinque anni – comandante di linea, è fra i protagonisti dell’aviazione civile italiana. Entrato a far parte degli equipaggi dell’Alitalia “ai tempi di Ciampino” ha vissuto in prima persona l’evoluzione della principale compagnia aerea nazionale ed è un impareggiabile collezionista di memorie. Per oltre quindici anni rappresentante dell’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale (ANPAC), della Federazione Associazioni Autonome del Personale dell’Aviazione Civile (FAAPAC) e della Gente dell’Aria, membro dell’Associazione Trasvolatori Atlantici, è stato consigliere di amministrazione del Centro Sviluppo Trasporti Aerei, svolge attività di giornalista specializzato e collabora a pubblicazioni di carattere aeronautico. Con Cartabianca Publishing ha pubblicato Quelli della Stanza Uno – I primi cinquant’anni di Alitalia (2016), Benvenuti a Bordo – Storie di volo di un comandante Alitalia (2019), Hijacking! – Terrorismo ad alta quota (2020) e Una giornata di volo – Sulle ali del Jumbo (2022)”, conclude Cartabianca Publishing.

Scheda bibliografica:

Titolo: LE SCUOLE DI VOLO ALITALIA – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti

Autore: Adalberto Pellegrino

Editore: Prima edizione Cartabianca 16 dicembre 2025

Genere: Trasporti, Aviazione

Prezzi: €9,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €20,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/le-scuole-di-volo-alitalia/

ISBN cartaceo: 9788888805641

ISBN digitale: 9788888805658

(Redazione Md80.it)