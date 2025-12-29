News Brevi – 29.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA BARI A ROMA CON C-130J – Si è conclusa nella serata di sabato 27 dicembre una missione di trasporto sanitario d’urgenza svolto da un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa con un velivolo C-130J. La missione ha permesso di trasferire rapidamente una bambina in imminente pericolo di vita da Bari a Roma. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Bari, è stato prontamente disposto e coordinato in tempi rapidi dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. Quest’ultima, sala operativa dell’Aeronautica Militare, ha subito dato l’ordine di decollo ad uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi sul territorio nazionale, per questo genere di missioni. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In questo caso, data la particolare necessità di trasporto dell’ambulanza stessa su cui viaggiava la bimba, è stato attivato il C-130J della 46ª Brigata Aerea, l’unico in grado di imbarcare il mezzo. Il C-130J è quindi decollato da Pisa per dirigersi verso l’aeroporto di Bari-Palese, dove ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la piccola paziente e l’équipe medica di accompagnamento. Il velivolo da trasporto ha così garantito il rapido trasferimento sull’aeroporto di Roma Ciampino. Da qui, l’ambulanza ha potuto proseguire immediatamente verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove la bambina riceverà le cure specialistiche necessarie. Conclusa la delicata missione, il C-130J ha fatto rientro alla base di Pisa, tornando immediatamente disponibile per qualsiasi altra attivazione a supporto della collettività. Si tratta del secondo trasporto sanitario d’urgenza dall’inizio delle festività natalizie effettuato dagli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare. Durante la vigilia di Natale infatti un G650 del 31° Stormo aveva trasferito una donna da Reggio Calabria a Milano, per un successivo ricovero presso il Policlinico San Matteo di Pavia. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES PROSEGUE LA SUA ESPANSIONE A CHICAGO – American informa: “American Airlines sta portando la sua continua espansione a Chicago a un livello superiore, con 100 nuove partenze giornaliere dall’O’Hare International Airport (ORD), rafforzando il suo programma con voli aggiuntivi verso oltre 75 destinazioni. Il più ampio programma primaverile di American Airlines a ORD significa più voli, più scelta, più destinazioni e più opportunità per scoprire il mondo. Inoltre, la compagnia aerea sta espandendo il suo servizio stagionale estivo da ORD verso due ambite destinazioni europee: Parigi e Dublino. Si tratta dell’ultimo tassello del piano di espansione globale di American Airlines, che ha già migliorato l’esperienza del cliente, migliorato l’affidabilità operativa e consolidato il suo radicamento nella comunità di Chicago”. “Siamo impegnati a ricostruire il nostro hub di Chicago per renderlo più solido e attraente per i nostri clienti, i nostri piani per il 2026 sono emblematici di questo obiettivo, un modo entusiasmante per concludere un anno caratterizzato da una crescita e da investimenti audaci presso ORD”, ha dichiarato Steve Johnson, American’s Vice Chair and Chief Strategy Officer. “La nostra costante attenzione a Chicago nel prossimo anno – un anno in cui celebriamo il centenario di American Airlines e il nostro 100° anno di servizio presso ORD – renderà la nostra rete ancora più attraente e continuerà a migliorare l’esperienza di viaggio, migliorare l’affidabilità e introdurre più opzioni premium per i nostri clienti. Gli investimenti strategici presso O’Hare nel 2025 gettano le basi per un 2026 da record, a testimonianza del nostro incrollabile impegno nei confronti dei nostri clienti, dei membri del team e delle comunità che serviamo, nonché della nostra lunga tradizione a Chicago e O’Hare, e per il nostro futuro comune”. “La più grande operazione primaverile di American Airlines con ORD offre ai viaggiatori più opzioni per raggiungere le principali destinazioni della sua rete globale, incrementando al contempo il turismo in città e offrendo a più clienti un comodo collegamento con un unico scalo tramite ORD. La compagnia aerea aggiunge 100 partenze giornaliere di punta al suo programma primaverile, con un incremento dei servizi in 75 mercati, tra cui Boston (BOS); Cincinnati, Ohio (CVG); Dallas-Fort Worth (DFW); Fort Myers, Florida (RSW); Orlando, Florida (MCO). La compagnia aerea raddoppia i suoi servizi da ORD verso destinazioni popolari per le vacanze di primavera come Las Vegas (LAS); Panama City, Florida (ECP); Sarasota, Florida (SRQ), oltre a offrire più del doppio dei servizi da ORD a Savannah, Georgia (SAV) e San Francisco (SFO) rispetto a quanto originariamente disponibile per la primavera 2026. Questa espansione porta le operazioni di punta di ORD a oltre 500 partenze giornaliere questa primavera, con un aumento del 30% rispetto alla primavera scorsa. Il raggiungimento di 500 partenze giornaliere consolida la posizione di ORD come terzo hub più grande nel network globale di American e tra i primi 10 hub più grandi tra tutte le principali compagnie aeree statunitensi. Consolida inoltre la sua posizione di legacy airline hub in più rapida crescita quest’anno”, prosegue American. “La compagnia aerea ha inoltre annunciato l’estensione del servizio stagionale estivo da ORD a Dublino, che durerà circa un mese in più, e a Parigi, che durerà tre mesi in più rispetto alle stagioni precedenti. Il servizio stagionale esteso fa parte del network internazionale di American, che si estende a livello globale e che collega i clienti con i global partners della compagnia aerea. American ha dato il via a un’importante espansione presso ORD nell’estate 2025, con il 20% di voli in più e il 22% di posti in più rispetto alla programmazione estiva 2024. Da allora, la compagnia aerea ha aggiunto quasi 30 nuove destinazioni al suo ORD network, tra cui Honolulu (HNL), Città del Messico (MEX), Madrid (MAD) e l’unico volo diretto da Chicago a Napoli (NAP). Inoltre, quest’inverno la compagnia aerea ha raddoppiato i voli verso destinazioni in Messico, Caraibi e America Centrale, rendendo American la compagnia aerea leader da ORD nella regione, e ha aumentato le frequenze verso mercati business tradizionali come Seattle (SEA), Houston (IAH), Fayetteville/Bentonville, Arkansas (XNA) e altri ancora, per offrire ai clienti maggiore flessibilità. L’espansione di American va oltre l’aggiunta di voli, attraverso una strategia completa per consolidare la posizione di American come compagnia aerea preferita da ORD. American ha recentemente effettuato un investimento significativo nella sua presenza operativa presso ORD con l’acquisizione di due nuovi gate, che hanno aperto la strada a tre nuove destinazioni, portando l’aggiunta di 29 destinazioni a ORD nel 2025. Dopo aver aggiornato tutti i voli per operare con regional jet a doppia classe, American è l’unico hub carrier a offrire opzioni premium su ogni volo da ORD”, conclude American.

TEXTRON SYSTEMS: NUOVO CONTRATTO PER L’AEROSONDE® VTOL UAS SYSTEM – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato un contratto con Arco Worldwide Services (AWS), un Nigerian uncrewed aircraft systems (UAS) Solutions provider, che fornirà UAS services a supporto di Tantita Security Services, un fornitore di soluzioni di sicurezza altamente stimato e competente in Nigeria. Il contratto prevede la fornitura di tre Aerosonde® Mk. 4.7 vertical takeoff and landing (VTOL) UAS in una fully ITAR-free configuration, progettata per facilitarne l’esportazione verso clienti internazionali. Il velivolo contribuirà in modo significativo all’evoluzione delle soluzioni di sicurezza per la protezione delle importanti infrastrutture petrolifere e del gas della Nigeria. Il contratto, con opzioni per l’addestramento e velivoli aggiuntivi per l’espansione pianificata delle capacità, si basa su un precedente Foreign Military Sale (FMS) contract al Paese. Le capacità dell’ Aerosonde® Mk. 4.7 VTOL UAS, tra cui una runway-independent configuration che usa la Hybrid Quadrotor technology per VTOL, prestazioni comprovate e un’affidabilità che definisce nuovi standard, sono caratteristiche importanti per fornire servizi di sicurezza adattabili”.

AMERICAN AIRLINES RAFFORZA IL SUO HUB DI PUNTA DFW – American Airlines sta cambiando radicalmente il suo modo di operare presso il Dallas Fort Worth International Airport (DFW), il più grande hub della compagnia aerea, e i clienti della compagnia aerea trarranno presto vantaggio da questi cambiamenti in modo significativo. “DFW ha un impatto enorme sul resto delle operazioni della compagnia aerea e sui viaggi dei quasi 700.000 clienti che la compagnia aerea serve ogni giorno attraverso la sua rete globale. Ogni giorno più clienti e più bagagli transitano e transitano da DFW rispetto a qualsiasi altro aeroporto del network di American, con oltre il 30% di tutti i passeggeri in coincidenza e dei bagagli registrati giornalieri che transitano per l’aeroporto di origine della compagnia aerea. Quando DFW funziona bene, American funziona bene. Questo impatto richiede attenzione e investimenti continui, ed entrambi sono già in atto. La compagnia aerea sta investendo milioni di dollari per rafforzare DFW, offrendo: esperienze aeroportuali più fluide e senza intoppi; maggiore certezza di orari e coincidenze; migliorata resilienza in caso di maltempo o altre interruzioni. Per oltre un decennio, la programmazione di American a DFW è stata concentrata su nove banks, ovvero grandi gruppi di voli nell’arco della giornata operativa. Come tutte le strutture delle compagnie aeree, anche questa raggruppa grandi gruppi di voli, coordinando arrivi e partenze e, in definitiva, coordinando coincidenze rapide e senza intoppi. A partire da aprile, e come visibile nei programmi della compagnia aerea a partire dal 27 dicembre, le operazioni di American Airlines a DFW si stanno evolvendo verso una struttura a 13 banks, offrendo maggiore sicurezza ai 100.000 passeggeri giornalieri in media che viaggiano in alta stagione sugli oltre 930 voli giornalieri in partenza da DFW”, afferma American. “Dato che il contesto operativo e le aspettative dei nostri clienti si sono evoluti negli ultimi 10 anni, anche il nostro approccio al nostro hub più grande e di maggiore impatto deve evolversi”, ha dichiarato Jim Moses, Senior Vice President of DFW Operations. “Stiamo apportando questo cambiamento significativo mantenendo la stessa ampiezza, profondità e qualità dei programmi che i nostri clienti si aspettano e da cui dipendono. Ciò si traduce in vantaggi per i clienti di American Airlines, per i membri del nostro team e per praticamente tutti coloro che dipendono dalla compagnia aerea”. “Con questa modifica strutturale dell’orario, i clienti beneficeranno anche di orari di partenza più rapidi rispetto al 2025. In particolare, avranno a disposizione più opzioni di partenza in fasce orarie molto richieste e meno early morning departures per DFW, il che è particolarmente positivo per i clienti che effettuano coincidenze mattutine tramite DFW. Oltre al DFW schedule della compagnia aerea, American sta investendo in modo audace e senza precedenti nel block time per i voli da e per DFW e per tutta la rete della compagnia aerea. Il block time, ovvero il tempo totale programmato tra il pushback dal gate di partenza e l’arrivo al gate di destinazione, determina la durata percepita del viaggio da un cliente. Questi cambiamenti si aggiungono a una serie di altri investimenti fondamentali. Ciò include la modernizzazione delle strutture e dei terminal aeroportuali di American, inclusi gli ampliamenti del Terminal A e del C Pier con l’aggiunta di nove gate aggiuntivi; espansione dell’area di American a DFW con l’aggiunta del Terminal F. Una volta completato nel 2030, la compagnia aerea gestirà tutti i 31 nuovi gate del terminal con una maggiore capacità per aeromobili widebody, tecnologie all’avanguardia per il trasporto bagagli e lounge premium dedicate, il check-in Flagship e una nuova struttura doganale”, conclude American.