News Brevi – 05.01.2026

IL TRAFFICO DI RYANAIR A DICEMBRE 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di dicembre 2025. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 14,5 milioni di passeggeri (dicembre 2024: 13,6 milioni, +7%), con un load factor del 92% (invariato). Ryanair ha operato oltre 82.000 voli a dicembre 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a dicembre 2025 si attesta a 206,5 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor del 94% (invariato).

ENAC: DISSERVIZI PRESSO L’AEROPORTO DI BERGAMO CAUSATI DA GUASTO A SISTEMA DI AVVICINAMENTO STRUMENTALE – L’Enac informa: “In relazione alle notizie di stampa che hanno riferito di disagi a migliaia di passeggeri, tra il 3 e il 4 gennaio, a causa di cancellazioni e ritardi dei voli in programma da e per l’aeroporto di Bergamo, determinati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, l’Enac precisa che il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea e, pertanto, il disservizio non è imputabile a Enac. Enac ha continuato a monitorare la situazione che si è verificata presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del sistema di avvicinamento, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine e inizio anno”.

IBERIA LANCIA LA SUA CAMPAGNA DI SCONTI DI INIZIO ANNO – Iberia informa: “Iberia apre l’anno con le offerte più attese per viaggiare in Spagna, Europa, America e Asia. Inizia oggi la prevendita esclusiva per i membri di Iberia Club e dall’8 gennaio sarà disponibile per tutti i clienti. Le offerte saranno disponibili fino al 26 gennaio per i voli tra il 10 gennaio e il 10 dicembre 2026. I clienti Iberia che cercano destinazioni domestiche hanno offerte a partire da 21 euro a tratta per volare da Madrid a Ibiza, Granada, Oviedo e Pamplona. Possono anche volare a Palma di Maiorca a partire da 24 euro e a Valencia, Alicante, Bilbao, A Coruña, Santander e Siviglia a partire da 25 euro. Riguardo le destinazioni europee, su iberia.com e nell’app Iberia si possono trovare voli per capitali europee come Lisbona, a partire da 25 euro a tratta; Londra, da 43 euro; Parigi, da 47 euro; Amsterdam, da 66 euro. Anche le destinazioni invernali di Iberia hanno prezzi esclusivi: Tromsø (da 99 euro a tratta), dove si può godere il fascino dell’aurora boreale e fare un viaggio tra i fiordi norvegesi, oppure andare a trovare Babbo Natale a Rovaniemi, a partire da 139 euro a tratta”. “La campagna offerte di Iberia propone anche prezzi convenienti anche per viaggiare verso le nuove destinazioni della compagnia aerea. Si può volare a Orlando (Stati Uniti) da 205 euro solo andata e la nuova rotta per Toronto (Canada), che debutterà a giugno, è disponibile da 235 euro in Economy e da 479 euro in Premium Economy. Iberia offre anche prezzi esclusivi per volare verso la sua vasta rete di destinazioni negli Stati Uniti: New York, a partire da 177 euro a tratta in Economy e da 482 euro in Premium Economy; Boston, San Francisco e Washington, da 200 euro; Orlando, da 205 euro a tratta e da 425 in Premium Economy; Porto Rico, da 207 euro a tratta e da 452 in Premium Economy. In America Latina sono disponibili offerte per viaggiare in Messico, a partire da 245 euro a tratta; L’Avana, da 278 euro; Panama, da 280 euro; San Paolo, a partire da 299 euro a tratta in Economy e 524 in Premium Economy, tra gli altri. Una delle destinazioni più popolari di Iberia è Tokyo. Iberia, che opera l’unica rotta diretta tra Spagna e Giappone, offre voli per Tokyo Narita a partire da 380 euro a tratta. Inoltre, durante i mesi di marzo e aprile, la compagnia aerea opererà quattro frequenze settimanali durante la stagione del sakura, la stagione della fioritura dei ciliegi. È uno dei periodi più emblematici dell’anno in Giappone e attira migliaia di turisti ogni anno. Iberia propone anche pacchetti viaggio a prezzi convenienti, con sconti fino a 300 euro prenotando volo+hotel o volo+auto per viaggiare fino al 31 dicembre 2026. Tutti i pacchetti viaggio comprendono il bagaglio in stiva e Avios extra (1 Avios per ogni euro speso), che si sommano a quelli accumulati per il volo. Inoltre, si può prenotare l’offerta a partire da 99€ e completare il pagamento successivamente a rate”, conclude Iberia.

KLM: IMPATTO DEL METEO INVERNALE SUI VOLI – KLM informa: “A causa del clima invernale in corso, il traffico aereo a Schiphol è fortemente perturbato. Da venerdì scorso KLM ha purtroppo dovuto cancellare centinaia di voli da e per Schiphol. Si prevede che le condizioni invernali persisteranno nei prossimi giorni. Dal 3 gennaio Schiphol ha subito disagi a causa delle condizioni meteorologiche: clima invernale e direzione del vento sfavorevole. Ciò ha comportato una riduzione della runway capacity. Anche altri aeroporti in Europa stanno affrontando il clima invernale. KLM è stata costretta a cancellare 295 voli per il 4 gennaio e per lunedì 5 gennaio sono stati cancellati in anticipo 124 voli da e per Schiphol. Cancellando i voli in anticipo, la compagnia offre ai passeggeri chiarezza in tempo utile, evitando cancellazioni dell’ultimo minuto. Oggi, lunedì 5 gennaio, sono stati cancellati 300 voli KLM da e per Schiphol. Questo numero potrebbe ancora aumentare. Comprendiamo che ciò sia scomodo per i nostri clienti. Consigliamo loro di continuare a controllare le informazioni più recenti sui voli. Stiamo lavorando duramente per riprenotare i passeggeri sui prossimi voli disponibili. Prevediamo che queste condizioni meteorologiche continueranno e che seguiranno ulteriori cancellazioni”.

L’EASA PUBBLICA UN CZIB PER L’AIRSPACE DEL VENEZUELA – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato un Conflict Zone Information Bulletin per l’airspace del Venezuela. L’EASA, la Commissione e gli Stati membri continueranno a monitorare da vicino la situazione, per valutare se nei prossimi giorni vi sarà un aumento o una diminuzione del rischio per gli EU aircraft operators a causa dell’evoluzione della risk situation”.

KLM: IMPATTO SUI VOLI DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA – KLM informa: “A causa della situazione in Venezuela e della chiusura dello spazio aereo, KLM ha cancellato numerosi voli nei giorni scorsi. La sera del 3 gennaio, KLM ha deciso di riprendere i voli da e per Curacao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Port of Spain, Georgetown e Bridgetown domenica 4 gennaio. KLM sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela, considerando la sicurezza dei passeggeri e dipendenti la nostra massima priorità. Consigliamo ai viaggiatori di continuare a seguire le ultime informazioni sui voli. KLM si impegna a riprenotare i passeggeri che non hanno potuto viaggiare da o verso Curaçao a causa della situazione in Venezuela sui prossimi voli disponibile il più rapidamente possibile. Inoltre, stiamo operando un aereo extra con una capacità di 380 passeggeri. Questo volo extra, KL733, partirà da Schiphol a Curaçao lunedì 5 gennaio e ritornerà da Curaçao ai Paesi Bassi martedì 6 gennaio, con numero di volo KL734. Ci aspettiamo di riuscire a portare tutti i viaggiatori a destinazione entro pochi giorni”.

DELTA AGGIUNGE VOLI AL CARRIBEAN NETWORK DOPO LA CHIUSURA DELL’AIRSPACE – Delta informa: “I team Delta continuano a concentrarsi sul supporto ai clienti e sul recupero delle operazioni della compagnia aerea nei Caraibi in seguito alle cancellazioni dopo le FAA airspace closures e la recente riapertura del Caribbean airspace. Per integrare le normali operazioni e assistere i clienti interessati, Delta ha aggiunto in modo proattivo più di 2.600 posti attraverso voli extra sul suo Caribbean network per lunedì 5 gennaio. I team Delta stanno lavorando per garantire che tutti i clienti interessati siano risistemati entro martedì 6 gennaio. Lunedì potrebbero verificarsi alcuni ritardi nei Caribbean markets a causa dell’aumento della capacità della compagnia aerea, tuttavia i team di Delta si stanno coordinando per supportare i clienti con hub connections strette. Delta consiglia ai clienti con biglietti confermati o riprenotati per lunedì di arrivare almeno tre ore prima a causa del traffico aggiuntivo, mentre i clienti senza biglietti confermati dovrebbero evitare di arrivare in aeroporto fino a quando non saranno stati riprenotati. Il travel waiver rimane in vigore per i clienti che viaggiano da o verso i 13 aeroporti fino al 6 gennaio. I clienti possono continuare a monitorare e gestire i propri itinerari su Delta.com o sull’app Fly Delta”.

AMERICAN RIPRENDE I VOLI NEI CARAIBI ORIENTALI E AGGIUNGE ULTERIORI POSTI – American Airlines informa: “American Airlines continua a sostenere i clienti colpiti dalla FAA-mandated airspace closure nei Caraibi orientali con più voli, più posti e voli tra le isole a tempo limitato. Ora che l’Eastern Caribbean airspace è stato riaperto, American è impegnata a prendersi cura dei clienti della compagnia aerea e ad aiutare quanti più passeggeri possibile a raggiungere la regione. Oltre alla flessibilità fornita dal travel alert della compagnia e dai fare caps in vigore, American ha finora aggiunto quasi 5.000 posti aggiuntivi da e per la regione, oltre alla ripresa dello scheduled service domenica 4 gennaio. Ciò include l’aggiunta di un numero di voli extra e, ove possibile, l’impiego di aerei più grandi – incluso un Boeing 777-300, l’aereo più grande della flotta di American – per supportare il maggior numero possibile di clienti. Questo lavoro continuerà poiché il team Aerican farà tutto il possibile per aiutare i clienti colpiti dalla chiusura dello spazio aereo imposta dalla FAA. American è grata ai membri del suo team per il loro rapido lavoro a supporto dei clienti della compagnia aerea e ai suoi partner federali per il coordinamento e la comunicazione durante tutta la chiusura”. “La compagnia aerea ha aggiunto quasi 2.000 posti in più – per un totale di quasi 7.000 posti con 43 voli extra – per aumentare la capacità ed espandere l’accesso per i clienti che hanno bisogno di viaggiare tra i Caraibi orientali e gli Stati Uniti. Il 5 gennaio, e per la prima volta in più di un decennio, American e la sua compagnia regionale interamente controllata Envoy Air opereranno interisland flights nei Caraibi orientali con due voli speciali che collegano Anguilla Wallblake, Anguilla (AXA) e Beef Island, British Virgin Islands (EIS) a San Juan, Puerto Rico (SJU). Gli interisland flights offrono a più clienti l’accesso a voli extra flights tra SJU e Miami (MIA) il 5 gennaio, operanti sull’aereo più grande della compagnia aerea, il Boeing 777-300. Con questi voli e quelli precedentemente annunciati, la compagnia aerea collegherà ulteriormente 15 isole dei Caraibi orientali con gli hub statunitensi della compagnia aerea a Charlotte (CLT), Chicago (ORD) e MIA”, conclude American.

ADR: TEMPORANEE LIMITAZIONI ALLO SPAZIO AEREO GRECO – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che, per temporanee limitazioni allo spazio aereo greco, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si consiglia ai passeggeri di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo”.

IBERIA ACCOGLIE I RE MAGI A MADRID – Iberia informa: “Iberia ha accolto ieri le Loro Maestà i Re Magi d’oriente, arrivati in Spagna a bordo dell’ultimo Airbus A321XLR ricevuto la settimana scorsa. L’aereo è atterrato la mattina presto a La Muñoza, il centro di manutenzione e innovazione della compagnia aerea a Madrid. L’arrivo di Melchor, Gaspar e Baltasar ha riunito centinaia di bambini e famiglie, che hanno potuto vivere da vicino un momento ricco di speranza ed emozione. I Re Magi, scesi dall’aereo, hanno saputato i più piccoli e distribuito doni all’interno di uno degli hangar. Da La Muñoza, proseguiranno il loro tour attraverso la Spagna per finalizzare i preparativi della notte più attesa da milioni di bambini, in cui distribuiranno speranza, sogni e doni in ogni casa. I ragazzi e le ragazze che lo desiderano avranno ancora tempo per vivere un’esperienza unica e parlare direttamente con le Loro Maestà i Re Magi d’Oriente. Ancora una volta i Re Magi sorprendono i più piccoli della Spagna con la loro tradizionale chiamata, un’iniziativa che Iberia rilancia e alla quale hanno partecipato quasi 30 milioni di persone negli ultimi cinque anni. Attraverso una videochiamata, i bambini potranno chiacchierare con i Re Magi, dire loro quali regali desiderano, condividere i loro hobby e spiegare come si sono comportati durante tutto l’anno. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, questa esperienza offre un’interazione personalizzata al 100%, rendendo ogni chiamata diversa e soprattutto memorabile”.

JETBLUE RAFFORZA LA SUA CRESCITA A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato che rafforzerà ulteriormente la sua posizione di compagnia aerea più grande a Fort Lauderdale con il lancio di due nuove rotte non-stop tutto l’anno da Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) all’Orlando International Airport (MCO) e al Dallas Fort Worth International Airport (DFW). La compagnia aerea aggiungerà inoltre due ulteriori voli giornalieri sulla sua popolare rotta tra Fort Lauderdale e New York LaGuardia Airport. I voli due volte al giorno per Orlando inizieranno il 21 maggio, mentre il servizio giornaliero per Dallas verrà lanciato il 12 marzo e continuerà tutto l’anno, dopo l’annuncio iniziale come servizio riservato alle vacanze di primavera”. “Queste aggiunte riflettono lo slancio che abbiamo costruito in Florida e il nostro continuo investimento a Fort Lauderdale come gateway chiave nel nostro network”, ha affermato Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships at JetBlue. “Collegando le nostre focus city ed espandendo le rotte di successo, stiamo offrendo ai clienti più motivi per scegliere JetBlue per viaggiare in Florida e oltre”.