Wizz Air lancia l’innovativa “WIZZ Class”

Wizz Air informa: “Wizz Air alza l’asticella dei viaggi low-cost con l’introduzione di WIZZ Class, un nuovo servizio opzionale pensato per i viaggiatori attenti ai costi che danno valore allo spazio personale e alla praticità. Il servizio è disponibile per l’acquisto su voli selezionati da e per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton, Londra Gatwick e Roma Fiumicino“.

“Scegliendo la WIZZ Class, uno dei sedili centrali nelle prime file (1B o 1E) rimarrà riservato. Poiché la prima fila offre già spazio extra per le gambe, il servizio garantirà maggiore comfort per rilassarsi o lavorare pur volando nella consueta cabina a classe unica della compagnia. Il prodotto sarà disponibile come opzione aggiuntiva durante il processo di prenotazione per chi acquista i pacchetti Smart e Plus, nella pagina di selezione del posto. Questi pacchetti includono già l’imbarco prioritario con trolley da 10 kg; con l’integrazione della WIZZ Class, i passeggeri otterranno anche il posto centrale bloccato e uno snack con bevanda analcolica in omaggio”, prosegue Wizz Air.

“I viaggi d’affari sono in crescita in tutto il nostro network e abbiamo ascoltato le richieste dei nostri passeggeri”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Ci chiedono un po’ più di spazio e velocità, ma non vogliono pagare i prezzi delle business class delle compagnie di linea tradizionali. WIZZ Class risponde a questa domanda, offrendo ai passeggeri lo spazio che desiderano e il servizio che meritano, senza scendere a compromessi con il nostro modello semplice e conveniente. Confermiamo inoltre il nostro impegno a rimanere un vettore a classe unica per mantenere i nostri obiettivi di efficienza”.

“A differenza delle tradizionali offerte di business class, WIZZ Class non richiede costose ristrutturazioni della cabina. La soluzione è semplice: riservando solo due posti centrali, si offre ai clienti lo spazio per distendersi e lavorare, mantenendo la configurazione ad alta efficienza per cui Wizz Air è conosciuta”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)