Offerta “Train + Air”: Air France e SNCF Voyageurs estendono la loro partnership ai treni OUIGO

Dal 16 ottobre 2025, Air France e SNCF Voyageurs hanno potenziato la loro “Train + Air” offer, che consente ai clienti di combinare un volo e un viaggio in treno in un’unica prenotazione.

“Oltre ai treni TGV INOUI, è ora possibile prenotare un viaggio che include un OUIGO train ticket. Sono ora disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

Da oltre trent’anni, Air France e SNCF Voyageurs collaborano a stretto contatto per facilitare l’accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è la “Train + Air” offer, che consente ai clienti di combinare, in un’unica prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità.

Precedentemente disponibile solo per i treni TGV INOUI, questa offerta è stata ora estesa ai treni OUIGO, inizialmente per le tratte da e per le stazioni di Aix-en-Provence TGV, Avignone TGV e Marsiglia-Saint Charles. Sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da OUIGO in Francia.

Che viaggino sui treni OUIGO o TGV INOUI, i clienti SNCF e Air France beneficiano di: un’unica prenotazione per l’intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitale, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti).

Con l’aggiunta di OUIGO, 27 stazioni ferroviarie in Francia saranno collegate all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle nell’ambito della “Train + Air” offer entro settembre 2026″, afferma Air France.

“L’intermodalità è un pilastro centrale della strategia di decarbonizzazione di Air France. La progressiva integrazione dei treni OUIGO nella Train + Air” offer consentirà ai nostri clienti di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite da TGV INOUI, ma anche, a partire dal 2026, da nuove stazioni in tutta la Francia”, afferma Vincent Etchebehere, Director of Sustainability and New Mobilities, Air France.

“L’integrazione dei treni OUIGO in Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra SNCF Voyageurs e Air France, rafforzando l’intermodalità e offrendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio fluida e digitalizzata, accessibile tramite un’unica prenotazione”, afferma Jérôme LAFFON, General Manager of OUIGO.

“Per prenotare, i clienti possono utilizzare i canali di prenotazione Air France e SNCF Voyageurs, nonché le agenzie di viaggio partner.

Inoltre, da febbraio 2025, i membri Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM, possono convertire le proprie Miglia in SNCF Voyageurs vouchers del valore compreso tra 25 e 100€. Accessibile tramite il sito web FlyingBlue.com, questa funzionalità è rapidamente diventata il metodo principale per i membri Flying Blue di utilizzare le proprie Miglia al di fuori degli air services, come l’acquisto di biglietti aerei”, conclude Air France.

