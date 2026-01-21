News Brevi – 21.01.2026

ASSAEROPORTI, BORGOMEO: IN 20 ANNI PASSEGGERI AEROPORTI ITALIANI RADDOPPIATI, BENE ANCHE IL CARGO RISULTATI SIGNIFICATIVI NONOSTANTE TENSIONI INTERNAZIONALI E DAZI – “I 230 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2025 – commenta il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, sui dati diffusi da ENAC – rappresentano un traguardo di grande rilievo per il settore, che in vent’anni ha più che raddoppiato i propri volumi, passando da 113 a 230 milioni di viaggiatori. Un risultato che conferma la solidità del comparto e la sua resilienza, anche in un contesto globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e misure protezionistiche che condizionano i flussi internazionali”. “Il settore registra oggi una crescita omogenea nelle tre macroaree geografiche – Nord, Centro, Sud e Isole – a conferma di uno sviluppo strutturale, capace di sostenere il progresso economico e sociale del Paese”. “Anche il cargo ha registrato performance significative, consolidando il proprio ruolo nel comparto della logistica, determinante per la competitività delle imprese italiane. L’auspicio – conclude Borgomeo – è che le istituzioni possano accompagnare e favorire questo percorso di crescita”.

AGEA-ENAC: AL VIA LE ATTIVITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI CON L’IMPIEGO DEI DRONI – L’Enac e AGEA informano: “Si è tenuta lo scorso 16 gennaio la prima riunione operativa in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra AGEA e ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – finalizzato all’attività di monitoraggio delle superfici agricole ammissibili agli aiuti della PAC – Politica Agricola Comune – attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie innovative che, oltre alla Carta Nazionale dell’Uso dei Suoli, l’Area Monitoring System (AMS) e il Sistema di Geotag già realizzate da AGEA, prevederà anche l’uso dei droni. Nel corso del primo Steering Committee sono state individuate le prime tematiche di utilizzo dei droni nel settore del monitoraggio degli aiuti PAC, che saranno orientate a supportare azioni tempestive dei ristori agli agricoltori nel caso di calamità naturali, mappature puntuali di aree a rischio illeciti ambientali, nello specifico sulla condizionalità e su aree caratterizzati da particolare complessità morfologica (pascoli montani e su specifici interventi, ad esempio potature o colture in campo da monitorare prima della raccolta). L’operazione si inquadra nel framework della normativa di riferimento della PAC, dal quale si è deciso di creare un polo interno sulla materia dei droni dedicato ad AGEA, che riceverà una specifica formazione standard da parte di ENAC. Gli argomenti discussi hanno fatto emergere anche l’esigenza di creare delle specifiche operative da condividere con il Centro di Ricerca della Commissione Europea di ISPRA, al fine di dare una valenza comunitaria alle operazioni di utilizzo dei droni nel settore agricolo in termini di pagamenti degli aiuti. Il gruppo di lavoro ha condiviso l’importanza della cartografica geospaziale sviluppate da AGEA – che sarà messa a disposizione di ENAC – nella quale saranno inserite metodologie automatizzate e di intelligenza artificiale da integrare alla fotocamera dei rilievi dei droni”. “Questo incontro rappresenta un passaggio concreto verso la piena operatività dell’ultimo tassello tecnologico nel quadro del monitoraggio continuo delle superfici agricole nel SIAN – quale i droni – e si inserisce nel più ampio percorso di innovazione avviato da AGEA per rafforzare l’efficacia della mappatura continua del territorio e tempestività dei ristori, assicurando al contempo un utilizzo sempre più efficiente delle risorse pubbliche. L’impiego delle nuove tecnologie consente di interagire anche con altre Pubbliche Amministrazioni, fornendo servizi di restituzioni dei dati del territorio sempre più puntuali e aggiornati, e di essere sempre più rapidi nei pagamenti degli aiuti”, afferma Fabio Vitale, Direttore AGEA. Il Direttore Generale Enac, Alexander D’Orsogna, evidenzia: “L’avvio operativo della collaborazione Enac – Agea rappresenta un concreto passo in avanti nell’utilizzo regolato dei droni per finalità di interesse pubblico. L’impiego di mezzi a pilotaggio remoto nel monitoraggio agricolo non è una semplice sperimentazione tecnologica, ma un modello replicabile di cooperazione interistituzionale, capace di diventare un laboratorio avanzato per lo sviluppo dell’Advanced Air Mobility al servizio delle politiche pubbliche, dei cittadini, di una gestione più efficiente dei processi decisionali e di una migliore qualità dei dati analizzati. Sicurezza e innovazione trovano nell’Enac un garante autorevole, capace di integrare regole, standard e formazione specializzata”.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO “IL FUTURO DEI TRASPORTI: PER UNA VERA NEUTRALITA’ TECNOLOGICA IN EUROPA” – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al convegno “Il futuro dei trasporti: per una vera neutralità tecnologica in Europa” che si è svolto oggi, 21 gennaio, a Roma, nella sede ACI – Automobile Club d’Italia. Importante confronto tra Istituzioni, imprese, mondo accademico e associativo per mettere a sistema iniziative concrete a favore della sostenibilità e competitività nell’ambito della mobilità europea. Ai saluti istituzionali, il Commissario Straordinario ACI Gen. Tullio Del Sette, il Presidente Eletto ACI Avv. Geronimo La Russa e il Vicepremier e Ministro MIT Sen. Matteo Salvini. Ha introdotto i lavori Mariarosa Baroni, Presidente NVG Italy e Chairman Osservatorio per la transizione nei trasporti, che hanno promosso l’evento”. Il Vicepremier Salvini: “Coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso la neutralità tecnologica e l’uso dei biocarburanti, rappresenta oggi un elemento prioritario. Siamo inoltre chiamati a intercettare l’impressionante trend di crescita del traffico aereo nazionale, potenziando ulteriormente gli hub del nostro Paese. A tal fine, è in fase di ultimazione il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti: uno strumento chiave di sviluppo che, d’intesa con il Presidente Enac Di Palma e tutti organismi competenti, darà le linee di indirizzo per il settore”. Il Presidente Enac Di Palma ha avviato la sessione “Trasporto aereo: innovazione sostenibile tra SAF, elettrico e idrogeno”: “È essenziale perseguire una sostenibilità pragmatica e non ideologica per mantenere competitività all’interno di un mercato globale come quello del trasporto aereo, motore dell’economia, attraverso regole condivise e soluzioni di immediata attuazione, come l’impiego dei SAF. L’idea della riconciliazione con l’ambiente è la premessa del nuovo PNA richiamato oggi dal Ministro Salvini, per un settore sempre più strumento di sviluppo e di crescita comune”.

EUROWINGS AL VERTICE DEL GERMAN CUSTOMER AWARD 2026 – Eurowings informa: “Tripla vittoria per Eurowings: la Lufthansa Group value airline si è aggiudicata per la terza volta il “German Customer Award 2026″. Nell’ultimo consumer ranking stilato dalla German Society for Consumer Studies (“Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien”), Eurowings si classifica al primo posto in tutte e tre le categorie valutate – customer satisfaction, customer service and value for money – nettamente in testa tra le discount airlines. Con questo triple gold, Eurowings sottolinea in modo significativo perché la compagnia con base a Colonia si distingue nettamente dai traditional low-cost carriers”. “Questo ultimo primato conferma il nostro percorso come value airline for Europe”, afferma Clemens Strauss, Head of Customer Experience, Product and Marketing at Eurowings. “Offriamo prezzi competitivi senza compromettere il servizio e la qualità. Il riconoscimento è anche un grande ringraziamento ai nostri 5.500 dipendenti che ogni giorno si assicurano che i nostri clienti volino con Eurowings con piacere”. “La domanda centrale del German Customer Award è: quali aziende hanno i clienti più soddisfatti? Quali offrono le migliori esperienze di servizio? Come viene percepito il servizio offerto in relazione al prezzo? Lo studio si basa su un consumer ranking con 589.000 recensioni di clienti di aziende di 259 settori. Questo triplice successo conferma l’ambizione di Eurowings di essere più di un semplice traditional low-cost carrier: una moderna value airline for Europe che combina prezzi equi con un servizio di qualità, soddisfacendo le aspettative di oltre 20 milioni di Eurowings customers”, conclude Eurowings.

IBERIA AMPLIA LE OPERAZIONI IN ANDALUSIA – Iberia informa: “Iberia ha aggiunto altri voli alle sue operazioni in Andalusia fino al 2 febbraio. Da martedì 20 gennaio fino a lunedì 2 febbraio, ci sarà un volo giornaliero aggiuntivo in entrambe le direzioni tra Madrid e Siviglia e un altro tra Madrid e Malaga. Inoltre, è stato aggiunto un volo Iberia Express tra Madrid e Siviglia nei giorni 27, 28, 29, 31 gennaio e 1° febbraio. La capacità degli aeromobili che operano sulla rotta per Siviglia è stata aumentata, verrà utilizzato un modello A321 al posto di un A320. Di conseguenza, Iberia offre 15.386 posti aggiuntivi fino al 2 febbraio, portando il totale a 36.120 posti, con un aumento del 66%. Iberia manterrà, almeno fino a lunedì 2 febbraio, il limite massimo di prezzo per ogni tratta. Il prezzo è fissato a 99€ per tratta in classe economica, una riduzione rispetto al limite di 150€ precedentemente stabilito. Iberia ha inoltre implementato una politica flessibile per i clienti che viaggiano dall’Andalusia a Madrid per coincidenze con i voli della compagnia aerea. Considerati i disagi sulla linea ferroviaria, coloro che hanno difficoltà a viaggiare normalmente possono richiedere un cambio di data o un voucher di rimborso per i loro biglietti. Iberia esprime nuovamente le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e augura una pronta guarigione a tutti i feriti nell’incidente ferroviario avvenuto domenica ad Adamuz (Cordoba)”.

LE NUOVE DESTINAZIONI DI IBERIA PROTAGONISTE AL FITUR 2026 – Iberia informa: “Iberia torna ancora una volta a Fitur, con le sue destinazioni protagoniste dell’evento di quest’anno. Lo stand sarà caratterizzato da un’ampia area centrale con più porte che daranno accesso a tutte le novità di Iberia per il 2026: le sue nuove destinazioni, come Toronto, Monterrey, Orlando, Fortaleza e Bucarest; i suoi prodotti più innovativi, come l’assistente di viaggio basato sull’intelligenza artificiale; il Wi-Fi gratuito ad alta velocità che sarà offerto a bordo grazie all’accordo con Starlink; l’Emerald Lounge, che debutterà quest’anno nel Terminal 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas per i suoi clienti più affezionati. Lo spazio di 600 metri quadrati si trova nel Padiglione 10 dell’IFEMA ed è stato costruito con materiali riciclati al 100%. È completamente accessibile alle persone con disabilità fisiche, visive o uditive. Sono stati installati dei sistemi per migliorare la qualità del suono per le persone con problemi di udito che utilizzano apparecchi acustici o impianti cocleari. Questi dispositivi eliminano il rumore di fondo e offrono un udito più nitido. Inoltre, lo stand presenterà una mappa tattile (mappa 3D e Braille), una guida tattile per la pavimentazione, la trascrizione automatica vocale in testo durante gli eventi e un codice QR accessibile alle persone con disabilità visive. I visitatori dello stand Iberia potranno partecipare all’Iberia Club Game per scoprire di più sul programma fedeltà di Iberia e vincere Avios. Potranno anche provare l’emozione di volare verso le nuove destinazioni Iberia nel simulatore di volo e persino simulare una visita a una di esse e portarsi a casa un video ricordo grazie all’intelligenza artificiale. Potranno anche esplorare la nuova Emerald Lounge, che aprirà quest’anno al Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid-Barajas, attraverso un modello in scala 1/30”. “Durante i due giorni di lutto nazionale, e in segno di solidarietà con le vittime e le persone colpite dall’incidente di Adamuz (Cordova), lo stand Iberia non ospiterà i consueti eventi festivi in fiera, ma solo incontri di lavoro”, conclude Iberia.

DELTA PRESENTA LA NUOVA CAMPAGNA PER CELEBRARE IL TEAM USA IN PREPARAZIONE DEI GIOCHI OLIMIPCI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 – Delta informa: “Delta rende omaggio allo straordinario percorso degli atleti del Team USA in preparazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In qualità di Official Airline of Team USA, la nuova campagna Delta per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali inizia con un obiettivo preciso: celebrare la determinazione, la resilienza e lo spirito che caratterizzano questi atleti e il DNA condiviso tra Delta e il Team USA: l’impegno a raggiungere grandi traguardi. Presentato in anteprima televisiva durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, “Altitude” celebra il motivo per cui il Team USA si allena ad alta quota. Il video rispecchia l’arco visivo di un volo Delta per Milano – salita, ascesa e discesa – come una potente metafora delle vette che sia Delta che il Team USA si sforzano di raggiungere. Successivamente, “Commit to Fly” cattura l’importanza del check-in del Team USA per il volo per Milano. Un tocco che simboleggia l’impegno per il monumentale viaggio che lo attende: un singolo istante che trasforma anni di pianificazione, allenamento e sogni in realtà. Infine, “What We Carry” svela cosa porta con sé il Team USA a Milano. Non solo bagagli, ma esperienze intangibili, emozioni e supporto. Il video è girato da sinistra a destra, utilizzando il movimento di un nastro trasportatore per il ritiro bagagli, per mostrare che ciò che trasportano è molto più grande e significativo di un bagaglio. Delta porta in vita l’emozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sulle piattaforme social con contenuti che celebrano il Team USA e i viaggi che li caratterizzano. Dai momenti dietro le quinte alla narrazione incentrata sugli atleti, ogni contenuto è progettato per avvicinare i fan ai Giochi in modo autentico e stimolante. Durante i Giochi, Delta condividerà contenuti esclusivi, tra cui i riflettori puntati sugli atleti, video promozionali e approfondimenti sulla loro giornata tipo. I fan potranno inoltre aspettarsi una narrazione unica che rende omaggio alla perseveranza e all’impegno degli atleti paralimpici, rafforzando l’impegno di Delta per viaggi significativi”. “I contenuti originali Delta x Team USA saranno disponibili in una raccolta dedicata di Delta Studio sugli oltre 165.000 schermi, offrendo ai passeggeri un modo coinvolgente per immergersi nello spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali durante il volo. Delta sta estendendo lo spirito di Milano oltre l’aeroporto con audaci iniziative creative di branding nelle principali città. Caratterizzata da immagini dinamiche ispirate all’impegno e alla resilienza del Team USA, la campagna celebra gli atleti e riflette l’impegno di Delta nel migliorare ogni viaggio”, conclude Delta.

ANA E JAXA LANCIANO IL PRIMO FULLY AUTOMATED REMOTE SENSING FOR ATMOSPHERIC OBSERVATION SU COMMERCIAL FLIGHTS – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. e la Japan Aerospace Exploration Agency (di seguito “JAXA”) hanno lanciato il primo automated system for atmospheric composition monitoring demonstration su scheduled commercial flights. La nuova iniziativa utilizza una tecnologia avanzata di telerilevamento satellitare adattata per l’impiego a bordo di aerei. Sulla base di una ricerca collaborativa avviata a settembre 2020, ANA HD e JAXA si sono concentrate sulla raccolta di dati cruciali sulla composizione atmosferica dalle cabine degli aerei, in particolare nelle aree urbane. Il progetto adatta la sofisticata atmospheric observation technology del satellite “IBUKI” (GOSAT) della JAXA, il Greenhouse gases Observing SATellite, lanciato nel 2009. Poiché si stima che le aree urbane rappresentino il 70-80% delle emissioni totali di anidride carbonica di origine antropica, l’iniziativa fornisce dati granulari a supporto dell’analisi della riduzione delle emissioni urbane e della valutazione della loro efficacia, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Un importante progresso nella ricerca congiunta è l’automazione del processo di osservazione. In precedenza, gli equipaggiamenti sviluppati da JAXA richiedevano la configurazione manuale per ogni test flight. Ora, il sistema è stato perfettamente integrato in una sezione modificata della cabina di un ANA Boeing 737 cabin, consentendo un funzionamento permanente e continuo. La tecnologia di bordo di nuova concezione combina efficacemente l’osservazione satellitare su vasta area con high-frequency, high-resolution aircraft data, per creare una rete di monitoraggio più accurata e robusta. Questo traguardo segna la prima implementazione al mondo di successo di un automated atmospheric composition monitoring system su scheduled commercial flights che utilizza la tecnologia di telerilevamento satellitare. Attraverso questa ricerca congiunta, ANA HD e JAXA contribuiranno a creare valore sociale per la realizzazione di una società decarbonizzata e nuove opportunità economiche per l’industria aeronautica”.

AIR CANADA VOLERA’ DA VANCOUVER A SAPPORO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato che gli unici voli diretti dal Nord America a Sapporo partiranno a dicembre 2026, in tempo per consentire ai viaggiatori di provare le attività e le esperienze invernali giapponesi riconosciute in tutto il mondo. Il nuovo servizio di Air Canada porterà i viaggiatori direttamente nella prefettura giapponese di Hokkaido e nelle sue eccezionali condizioni di neve fresca, nel rinomato Sapporo Snow Festival, nelle rilassanti sorgenti termali e nelle autentiche avventure culinarie. Questa nuova aggiunta potenzia ulteriormente l’ampia rete internazionale di Air Canada e posiziona la compagnia aerea come il vettore con il maggior numero di destinazioni giapponesi senza scalo dal continente nordamericano”. “La rete globale di Air Canada si rafforza ulteriormente con l’aggiunta di Sapporo, una delle principali destinazioni invernali per il tempo libero nella prefettura di Hokkaido, nel nord del Giappone. Con questo nuovo servizio, Air Canada rafforza il suo hub di Vancouver come secondo gateway del Pacifico per il Nord America, basandosi sulla forte domanda di viaggi premium per il tempo libero e sulla continua domanda di viaggi verso il Giappone, offrendo al contempo un’altra destinazione ambita per i nostri clienti e membri Aeroplan. Che si tratti di appassionati di neve, intenditori di cultura o cucina o esploratori globali, il nuovo servizio di Air Canada renderà la scoperta delle vivaci regioni settentrionali del Giappone più comoda che mai”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo. “Sfruttando la vicinanza geografica di Vancouver, i nuovi voli di Air Canada offrono il modo più veloce per raggiungere Sapporo, con un risparmio di oltre due ore di viaggio a tratta. Per i nostri clienti a Hokkaido, i nuovi voli di Air Canada offrono l’unico modo diretto e più veloce per raggiungere il continente nordamericano, con collegamenti verso oltre 45 destinazioni in Canada, Stati Uniti e Messico presso il nostro hub YVR”. “Come porta di accesso del Canada dal Pacifico all’Asia, YVR è pronta ad accogliere il nuovo servizio diretto di Air Canada per Sapporo, in Giappone”, ha dichiarato Tamara Vrooman, President and CEO of Vancouver International Airport. I voli saranno operati dal Vancouver International Airport (YVR) al Sapporo Chitose Hokkaido Airport (CTS) a bordo del Boeing 787 Dreamliner di Air Canada con una scelta tra Signature Class, Premium Economy ed Economy, tre volte a settimana da dicembre 2026 a marzo 2027.

COLLINS AEROSPACE SIGLA THREE-YEAR PARTS DISTRIBUTION AGREEMENTS PER C-130 WHEELS AND BRAKES – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha stipulato three-year parts distribution agreements con Integrated Procurement Technologies, S3 AeroDefense e Derco, una società di Lockheed Martin, per migliorare hardware and logistics support for wheels and brakes del C-130 Hercules. Ampliando la sua rete di partner di distribuzione, Collins Aerospace garantisce un supporto mirato agli operatori del C-130 durante l’intero ciclo di vita dell’hardware. Questo avvantaggia i clienti internazionali che attualmente volano sul C-130 con Collins wheels and brakes, così come coloro che stanno valutando di aggiornare la propria flotta”. “Il C-130 Hercules svolge un ruolo fondamentale nella mobilità aerea globale, supportando ogni tipo di impiego”, ha affermato Matt Maurer, vice president and general manager of Landing Systems at Collins Aerospace. “Wheels and brakes sono componenti mission-critical per il velivolo, consentendo decolli, atterraggi e operazioni a terra in sicurezza su alcune delle piste più impegnative al mondo. Questi accordi di distribuzione contribuiranno a garantire la prontezza della flotta per i nostri clienti, consentendo loro di operare dove sono più necessari”. “Il C-130 Hercules è uno degli aerei di maggior successo e più longevi nella storia militare. Operato da oltre 70 paesi, è stato utilizzato dal 1954. Il velivolo è in grado di atterrare su piste corte, sconnesse o non asfaltate. Dotati della tecnologia DURACARB®, i Collins brakes offrono ai clienti un valore eccezionale grazie a una maggiore durata, una ridotta manutenzione e maggiori risparmi ed efficienze operative. I Collins Aerospace wheels and brakes sono montati su oltre 30.000 aerei commerciali e militari e sono prodotti a Troy, Ohio”, conclude Collins Aerospace.

GLI A220 DI AIR NIUGINI STANNO TRASFORMANDO I VIAGGI NAZIONALI IN PAPUA NUOVA GUINEA – Air Niugini informa: “Dall’introduzione del primo Airbus A220-300 di Air Niugini a settembre dello scorso anno, seguito dall’arrivo di altri due aeromobili a dicembre, la flotta A220 si è rapidamente affermata come un vero punto di svolta per il trasporto aereo nazionale in Papua Nuova Guinea, conquistando al contempo il favore dei passeggeri. I tre aeromobili di nuova generazione offrono maggiore affidabilità, comfort superiore, maggiore capacità e un’esperienza di volo significativamente migliorata per i viaggiatori della Papua Nuova Guinea. Configurato con 138 posti, l’A220-300 offre una capacità superiore rispetto agli aeromobili Fokker che affianca e sostituisce sempre più spesso. I passeggeri beneficiano inoltre di una cabina più ampia, finestrini più grandi, maggiore spazio per il bagaglio a mano nelle cappelliere e sedili più confortevoli, inclusa la Business Class, per un’esperienza di viaggio nettamente superiore sull’intero network nazionale di Air Niugini. Attualmente gli A220 di nuova generazione operano sulle principali rotte nazionali, servendo Port Moresby, Lae, Rabaul, Kavieng, Manus Island e Alotau. Questi collegamenti uniscono i principali centri abitati e hub regionali, sostenendo l’attività economica, l’istruzione, l’accesso ai servizi sanitari e i legami sociali essenziali in tutto il Paese”. “Guardando al futuro, l’A220-300 sarà impiegato anche su alcune rotte regionali selezionate, incluse quelle verso l’Australia, una volta completati tutti i requisiti normativi. In una prima fase l’aeromobile opererà i collegamenti con Cairns, per poi debuttare sulla strategica rotta Port Moresby–Sydney il 29 marzo, offrendo ai passeggeri lo stesso elevato standard di comfort e affidabilità anche oltre i confini della Papua Nuova Guinea. Attualmente i voli per Sydney operano due volte a settimana; con l’introduzione degli A220 a partire dal 29 marzo, la frequenza salirà a tre voli settimanali”, conclude Air Niugini.

DELTA RICONOSCIUTA NELLA FORTUNE’S WORLD’S ADMIRED COMPANIES LIST – Delta informa: “Delta si è assicurata l’11° posto nella Fortune’s World’s Most Admired Companies list, ottenendo questo riconoscimento per il 13° anno consecutivo. Il servizio sicuro e affidabile di Delta e la sua cultura dell’assistenza continuano a guadagnarsi la fiducia di milioni di persone, tutto grazie alla dedizione dei suoi dipendenti”. “Non potrei essere più orgoglioso dei dipendenti Delta per il loro impegno costante nel dare il massimo per offrire il livello di servizio di livello mondiale che i clienti si aspettano da noi”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questo riconoscimento spetta al nostro team, composto dai migliori professionisti dell’aviazione al mondo, il cui impegno per l’eccellenza permette a Delta di continuare a crescere”.

DELTA OFFRE FLESSIBILITA’ PER LE PREVISTE CONDIZIONI METEO INVERNALI INTENSE – Delta informa: “Le previsioni meteo prevedono condizioni meteorologiche invernali intense, tra cui pioggia gelata, nevischio e accumulo di ghiaccio in Texas, nel Sud-Est, incluso l’hub Delta di Atlanta, e nel Nord-Est nei prossimi giorni. La sicurezza dei clienti Delta e del nostro personale rimane la priorità assoluta, mentre monitoriamo attentamente le previsioni per determinare le necessarie modifiche al programma. Per aiutare i clienti a gestire i propri piani di viaggio e ridurre al minimo i disagi, Delta offre ai clienti con prenotazioni esistenti la possibilità di modificare il proprio viaggio senza costi aggiuntivi. Se desideri modificare il tuo viaggio, visita Delta.com o l’app. Come sempre, se un volo viene cancellato o un ritardo causa una mancata coincidenza, Delta si impegnerà a riprenotare i clienti sul primo volo disponibile. Delta incoraggia i clienti a monitorare attentamente lo stato del proprio volo su delta.com o sull’app per le informazioni più recenti. I clienti possono ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o via email. Delta informerà i clienti con il maggior anticipo possibile sulle modifiche agli orari dei voli”.

ROLLS-ROYCE: NUOVO ORDINE PER I MOTORI MTU – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce fornirà al consorzio di produzione 350 motori mtu 199 series per i nuovi Boxer armoured wheeled vehicles per le German Armed Forces e altri clienti internazionali. Rheinmetall e KNDS Deutschland (KNDS) hanno ordinato a Rolls-Royce la fornitura di questi motori a 8 cilindri, ciascuno con una potenza di 530 o 600 kilowatt. La consegna dei primi veicoli è prevista per la prima metà del 2026. Rolls-Royce sta ora espandendo la 199 series a una famiglia completa di sistemi di propulsione con potenze fino a oltre 1.300 kW”. Il Dott. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems AG, ha dichiarato: “I nuovi ordini dimostrano che sta iniziando una nuova era nel nostro settore. Le armed forces odierne necessitano di maggiore mobilità, flessibilità e prestazioni, e noi stiamo affrontando questa sfida. Con l’ampliamento della mtu Series 199, offriamo un concetto di propulsione universale che soddisfa i requisiti attuali e futuri”. “Rolls-Royce ha recentemente annunciato performance upgrades delle varianti esistenti della mtu Series 199 e lo sviluppo di una variante a 10 cilindri con potenza fino a 1.100 kW e di una variante a 12 cilindri con potenza superiore a 1.300 kW”, conclude Rolls-Royce.