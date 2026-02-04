Airbus e Thai Airways estendono il FHS component support agreement alla flotta A321neo

Airbus e Thai Airways International (THAI) hanno rafforzato la loro partnership di lunga data con un accordo per estendere l’FHS component support alla nuova A321neo fleet della compagnia aerea, che è stata progressivamente integrata nelle operazioni di THAI a partire dal 2025.

“L’accordo a lungo termine copre un’ampia gamma di servizi per i componenti, tra cui stock in loco, accesso al pool e component repair services presso la base principale di Bangkok, in Thailandia. Inoltre, THAI beneficerà dell’esperienza ingegneristica di Airbus e delle dedicated FHS regional representatives, fornendo un supporto operativo ravvicinato per le attività di manutenzione quotidiana della compagnia aerea e migliorando la disponibilità della flotta e la prevedibilità dei costi.

Il primo FHS agreement di THAI è stato stipulato nel 2012, con la firma di un component support per 20 aeromobili A320ceo. Le due parti hanno ora concordato di estendere l’ambito di applicazione dell’accordo a 32 aeromobili A321neo, a dimostrazione della continua fiducia di Thai Airways nelle complete e affidabili maintenance support solutions di Airbus“, afferma Airbus.

“L’estensione del nostro FHS agreement con THAI per supportare la loro flotta di A321neo dimostra la solidità del nostro rapporto di lunga data e il nostro impegno a supportare la strategia di modernizzazione della flotta della compagnia aerea”, ha dichiarato Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific. “Grazie al completo component support e alla presenza ingegneristica locale, stiamo aiutando THAI a ottimizzare le operazioni in vista dell’introduzione della prossima generazione di single-aisle aircraft”.

“Airbus FHS offre soluzioni di manutenzione flessibili e complete, progettate per aiutare le compagnie aeree a massimizzare le prestazioni della flotta riducendo al minimo i costi operativi totali. Grazie all’esperienza globale di Airbus, alle avanzate capacità digitali e alle analisi basate sui dati, FHS migliora l’efficienza operativa e l’affidabilità. Airbus FHS è leader mondiale nel Power-by-the-Hour component support, supportando le compagnie aeree con soluzioni di manutenzione prevedibili e a lungo termine”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)