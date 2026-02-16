flydubai lancia un servizio bisettimanale giornaliero per Bangkok ampliando la presenza in Thailandia a 28 voli settimanali

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato il lancio di voli due volte al giorno per Bangkok, portando le proprie operazioni in Thailandia a 28 voli settimanali.

“Il nuovo servizio inizierà il 15 settembre 2026, operando dal Terminal 3 del Dubai International (DXB) verso il Don Mueang International Airport (DMK) di Bangkok.

L’introduzione del servizio bisettimanale giornaliero per Bangkok rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Thailandia. Essa andrà ad affiancare i voli già esistenti per Krabi rafforzando l’impegno della compagnia a espandere i collegamenti tra Dubai e il Sud-Est asiatico.

L’aeroporto Don Mueang è uno dei due aeroporti internazionali che servono Bangkok. Situato appena a nord del centro città, è un importante punto di accesso per viaggiatori d’affari e di piacere e offre un comodo collegamento con la vivace capitale thailandese e le regioni circostanti”, afferma flydubai.

Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, ha dichiarato: “La Thailandia rimane una destinazione molto popolare sia per i viaggi leisure sia per quelli d’affari. Il lancio del nostro servizio due volte al giorno per Bangkok riflette la continua domanda su tutto il nostro network e sottolinea il nostro impegno a offrire ai clienti opzioni di viaggio sempre più comode e flessibili. Con i voli in partenza dal Terminal 3 del Dubai International e in codeshare con Emirates, i passeggeri possono usufruire di connessioni fluide attraverso l’hub aeronautico di livello mondiale di Dubai da destinazioni nel GCC, in Europa e oltre”.

“Con l’avvio di questo servizio, flydubai continua ad ampliare la propria rete, che ora supera le 135 destinazioni. La crescita del network conferma il ruolo di Dubai come hub aeronautico globale, offrendo ai passeggeri provenienti dal GCC, dall’Europa e da altre regioni collegamenti comodi con un solo scalo via Dubai“, prosegue flydubai.

Sudhir Sreedharan, Divisional Senior Vice President of Commercial Operations di flydubai, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra presenza in Thailandia con il lancio dei voli due volte al giorno per Bangkok e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo per offrire un’esperienza confortevole sia in Economy Class sia in Business Class verso la vivace capitale thailandese”.

“Nell’ambito del proprio impegno continuo verso la soddisfazione dei clienti, flydubai ha investito nel miglioramento del prodotto e dei servizi di bordo. I passeggeri possono usufruire di sedili confortevoli, una selezione di gustosi pasti ispirati a sapori internazionali e un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento disponibili attraverso il sistema di bordo, sia in Economy Class sia in Business Class.

Il nuovo servizio è offerto nell’ambito della partnership in codeshare tra flydubai ed Emirates, consentendo ai passeggeri di beneficiare di itinerari più fluidi, un unico biglietto, check-in del bagaglio fino a destinazione e accesso a un ampio network combinato di oltre 240 destinazioni nel mondo.

Dall‘Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia“, conclude flydubai

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)