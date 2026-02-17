Lufthansa Group amplia la partnership strategica con Air India

Lufthansa Group e Air India collaboreranno ancora più strettamente in futuro. A tal fine, Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and Chief Executive Officer of the Lufthansa Group, e Campbell Wilson, Chief Executive Officer of Air India, hanno firmato oggi un Memorandum d’Intesa che stabilisce il quadro per un futuro Joint Business Agreement tra le compagnie aeree di Lufthansa Group, Air India e Air India Express.

“L’accordo è specificamente progettato per sfruttare le nuove opportunità di crescita derivanti dal recente free trade agreement tra l’India, il paese più popoloso del mondo, e l’European Union (EE). Gli EU states sono i principali partner commerciali dell’India per quanto riguarda i beni. Il commercio bilaterale di beni ammonta attualmente a 180 miliardi di euro all’anno. Entrambe le potenze economiche rappresentano non solo un quarto della popolazione mondiale, ma anche un quarto del prodotto interno lordo (PIL) mondiale. L’ultimo accordo crea nientemeno che la più grande free trade area del mondo”, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and Chief Executive Officer of the Lufthansa Group: “L’accordo odierno con Air India, nostro partner di lunga data in Star Alliance, è un forte segnale della nostra reciproca determinazione ad aprire un nuovo capitolo nel settore dell’aviazione tra EU e India, a seguito dello storico accordo commerciale tra le due regioni economiche. Insieme ad Air India, rafforzeremo il nostro accesso al mercato dell’aviazione con i più alti tassi di crescita al mondo. Lufthansa Group è già il gruppo di compagnie aeree europee di maggior successo e più popolare tra i clienti in India. In futuro, contribuiremo ad approfondire le relazioni economiche e culturali tra India ed Europa con un numero ancora maggiore di collegamenti. Con i nostri nuovi aerei a lungo raggio e Lufthansa Allegris e SWISS Senses a bordo, offriamo un’esperienza di viaggio premium significativamente migliorata in tutte le classi su un numero sempre maggiore di rotte, inclusa l’India”.

Campbell Wilson, Chief Executive Officer and Managing Director, Air India, afferma: “Questa pietra miliare nel nostro approfondimento del rapporto con Lufthansa Group è un’ottima notizia per i viaggiatori e le aziende che operano tra India ed Europa. Mentre Air India continua ad espandere la sua presenza globale con una flotta in rapida modernizzazione e un’offerta di prodotti e servizi trasformata, questo quadro ci consente di esplorare una più stretta cooperazione su più fronti per soddisfare i crescenti scambi commerciali e i legami interpersonali tra le nostre rispettive regioni. Ciò creerebbe un valore aggiunto per i nostri clienti comuni e i rispettivi azionisti e non vediamo l’ora di portare avanti queste iniziative insieme a Lufthansa Group”.

“L’enorme crescita dell’Indian aviation market, con una classe media in rapida crescita e benestante, offre un potenziale enorme. Le rotte tra gli European home markets e l’India sono già diventate il secondo premium market più importante per i voli a lungo raggio per Lufthansa Group, dopo gli Stati Uniti. L’approfondimento della cooperazione con Air India, la più grande compagnia aerea a lungo raggio del Paese e partner di lunga data di Lufthansa Group, apre ulteriori potenziali di crescita per entrambi i partner.

Attualmente, le compagnie aeree di Lufthansa Group e Air India offrono voli in codeshare su 146 rotte verso 22 paesi. La rete congiunta comprende 15 destinazioni indiane e 27 europee. Lufthansa offre ai suoi clienti il maggior numero di collegamenti per l’India da Francoforte: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore e Hyderabad. Dall’hub a 5 stelle di Monaco di Baviera vengono servite anche Delhi, Mumbai e Bangalore. Mentre SWISS vola da Zurigo a Delhi e Mumbai, ITA Airways collega Roma con Delhi. Ciò significa che anche ITA Airways, il nuovo membro di Lufthansa Group, aderisce al Memorandum d’Intesa. Questa ampia offerta è completata da Air India con collegamenti a lungo raggio da Delhi a Francoforte, Zurigo, Vienna e Milano, nonché da Mumbai a Francoforte“, prosegue Lufthansa Group.

“Il Memorandum d’Intesa firmato oggi si concentra, in una prima fase, sull’espansione e la commercializzazione congiunta delle offerte di volo, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio più connessa e fluida tra i Lufthansa Group home markets (Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Italia) e l’India. Una seconda fase prevede l’integrazione dei restanti Paesi dell’EU e del subcontinente indiano. L’ambito esatto, comprese le rotte e i mercati specifici, sarà determinato dopo il completamento del commercial Joint Business Agreement, soggetto alle necessarie approvazioni normative e antitrust.

In futuro, la cooperazione verrà ampliata in diverse aree, in particolare per quanto riguarda l’esperienza di viaggio dei passeggeri. L’attenzione sarà rivolta a un ulteriore coordinamento riguardo flight schedules and route networks in mercati selezionati, in modo che i passeggeri possano beneficiare di migliori collegamenti e tempi di trasferimento più brevi. Inoltre, entrambi i partner intendono unire le loro sales and marketing activities per i voli tra i Lufthansa Group European home markets e l’India, integrare meglio i programmi frequent flyer e ottimizzare i processi aeroportuali, per un maggiore comfort dei passeggeri”, continua Lufthansa Group.

“Lufthansa vanta oltre 60 anni di storia condivisa con l’India. La compagnia aerea atterrò per la prima volta a Delhi già nel 1959. Questo collegamento è stato costantemente ampliato. Dal 2004 esiste un codeshare agreement con Air India e nel 2014 la compagnia aerea indiana è entrata a far parte di Star Alliance, co-fondata da Lufthansa. Nel febbraio 2025, Lufthansa Group e Air India hanno annunciato l’espansione dei codeshare agreements tra Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Air India“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)