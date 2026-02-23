GE Aerospace e Kratos insieme per la progettazione di un motore per CCA

GE Aerospace informa: “GE Aerospace e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., hanno annunciato un joint U.S. Air Force contract del valore di 12,4 milioni di dollari per la progettazione di un next-generation engine for small Collaborative Combat Aircraft (CCA).

La fase iniziale del programma completerà il preliminary design del GEK1500 engine, per soddisfare i severi requisiti prestazionali e raggiungere al contempo obiettivi di costo competitivi a fronte di una massa accessibile”.

Stacey Rock, President of Kratos Turbine Technologies Division, ha dichiarato: “Sulla base del successo del nostro GEK800 engine program, lo sviluppo del GEK1500 dimostra ulteriormente la capacità e l’impegno del nostro team nel fornire jet engines ad alte prestazioni e convenienti, che possano essere prodotti rapidamente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti del settore della difesa”.

“Le lezioni apprese dai recenti GEK800 altitude testing stanno influenzando direttamente il GEK1500, migliorando thrust, power generation and lifecycle cost, in modo da poter soddisfare i CCA requirements senza compromettere l’accessibilità economica o i tempi di consegna”, ha affermato Steve “Doogie” Russell, Vice President and General Manager of Edison Works at GE Aerospace.

“Il GEK1500 è un 1.500-lb thrust jet engine che potrebbe potenzialmente equipaggiare unmanned aerial systems (UAS), collaborative combat aircraft (CCA) and missiles. Il design del GEK1500 sfrutta la GEK800 engine architecture, che sta completando con successo la sua maturazione tecnica. Un’ulteriore opzione contrattuale, se esercitata, consentirebbe al team di valutare i principali rischi di progettazione e caratterizzare le performance del motore in relevant flight and installation conditions per il motore GEK1500. L’Air Force ha dato priorità allo sviluppo di motori ad alte prestazioni e a basso costo per consentire le capacità degli small CCA.

I recenti altitude testing del motore GEK800 hanno dimostrato tecnologie essenziali che garantiranno ai sistemi futuri maggiore autonomia, maggiore spinta, riduzione dei costi del ciclo di vita e maggiore potenza elettrica. Gli investimenti e i progressi compiuti finora sul GEK800 ridurranno i costi e le tempistiche del GEK1500 e grantiranno performance migliori per gli small CCA“, prosegue GE Aerospace.

“A giugno Kratos e GE Aerospace hanno annunciato la firma di un formal teaming agreement per sviluppare tecnologie di propulsione per la prossima generazione di unmanned aerial systems and CCA-type aircraft, che riguarda il GEK800 e un quadro di partnership per la produzione di motori aggiuntivi. Il risultato è un altro formal teaming agreement che copre il GEK1500. Questa collaborazione rafforza la partnership in corso tra le aziende e si basa su un Memorandum d’Intesa (MOU) del 2024 per promuovere lo sviluppo e la produzione di small, cost-effective engines for unmanned platforms. L’accordo di collaborazione ha ampliato tale MOU e ha fornito il quadro di riferimento per le due aziende per sviluppare, produrre, testare e mettere in servizio il GEK800 e altri GEK engines in classi di spinta più elevate.

Kratos vanta oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di small engines per UAS, droni e piattaforme missilistiche. GE Aerospace apporta un secolo di esperienza nella tecnologia di propulsione e la capacità di adattare progetti avanzati alla produzione ad alta velocità, contribuendo a colmare il divario tra prototipo e implementazione”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)