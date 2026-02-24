Etihad Airways registra un utile record nel 2025, segnando la performance più forte nella storia della compagnia aerea

Etihad Airways ha registrato la sua migliore performance finanziaria e operativa annuale, segnando il quarto anno consecutivo di redditività.

“Il risultato riflette un anno di rapida espansione della rete e della flotta, una forte domanda sui mercati globali e la capacità della compagnia aerea di scalare le proprie operazioni, migliorando al contempo la soddisfazione dei clienti.

Etihad ha trasportato 22,4 milioni di passeggeri, con un aumento della capacità del 21% su base annua, con available seat kilometres (ASK) che hanno raggiunto 111,5 miliardi. La domanda è rimasta forte su tutta la rete, con un passenger load factor in aumento all’88,3% (+2 punti percentuali su base annua).

Questa crescita si è tradotta in una solida performance riguardo i ricavi, con total revenue in aumento del 21% su base annua, raggiungendo i 30,7 miliardi di AED (8,4 miliardi di dollari), trainato dall’espansione sia del business passeggeri che di quello cargo.

I passenger revenue sono aumentati del 24% su base annua, raggiungendo i 25,8 miliardi di AED (7 miliardi di dollari), riflettendo l’aumento della capacità, la domanda sostenuta, il miglioramento del load factor e i rendimenti più elevati.

I ricavi cargo sono aumentati dell’8%, raggiungendo 4,5 miliardi di AED (1,2 miliardi di dollari), grazie a una maggiore capacità e a volumi più elevati, con volumi cargo in aumento del 9%, superando le 700.000 tonnellate. La crescita della flotta passeggeri ha inoltre supportato le cargo performance grazie all’aumento della belly-hold capacity, rafforzando l’integrated passenger and cargo operating model di Etihad. Grazie a questa maggiore capacità e alla joint venture con SF Express, Etihad è diventata il principale operatore cargo tra la Cina continentale e il Medio Oriente, operando oltre 100 servizi cargo mensili”, afferma Etihad.

“La performance operativa si è ulteriormente rafforzata, con un EBITDA in crescita del 37% su base annua, attestandosi a 6,3 miliardi di AED (1,7 miliardi di dollari), che si traduce in un EBITDA margin del 20% (+2 punti percentuali su base annua). La solida performance operativa e la gestione rigorosa dei costi unitari hanno portato a un profit after tax di 2,6 miliardi di AED (698 milioni di dollari), in crescita del 47% su base annua, con profit margin in miglioramento all’8,4% (+1,5 punti percentuali su base annua). Questo equivale a più del doppio dell’industry average net profit margin, pari al 3,9%, secondo le stime IATA per dicembre 2025.

La solida redditività ha continuato a tradursi in una solida generazione di cassa, con un cash flow from operations che ha raggiunto quasi 8 miliardi di AED (oltre 2 miliardi di dollari), consentendo a Etihad di finanziare completamente il proprio fabbisogno di investimenti in conto capitale per l’anno, riducendo al contempo la leva finanziaria del bilancio.

Il rafforzamento della posizione finanziaria e della strategia del Gruppo è stato ulteriormente riconosciuto a dicembre 2025, con un secondo upgrade consecutivo del rating creditizio da Fitch ad AA-, il più alto rating pubblicamente disponibile tra le compagnie aeree globali”, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Il 2025 è stato un anno decisivo per Etihad, con le nostre migliori performance in tutti i parametri chiave e il quarto anno consecutivo di redditività. Questi risultati confermano che la nostra strategia sta funzionando: crescere in modo sostenibile, rafforzare la nostra posizione finanziaria e continuare a offrire un’esperienza di alta qualità ai nostri ospiti. Vorrei ringraziare sinceramente i nostri ospiti per aver scelto Etihad e averci affidato i loro viaggi, e ringraziare tutto il personale della compagnia aerea per l’impegno, la professionalità e l’orgoglio per il loro lavoro. La loro passione nell’offrire esperienze straordinarie è stata fondamentale per il nostro successo durante un anno di crescita significativa e per la nostra capacità di accogliere più persone ad Abu Dhabi. Con una posizione finanziaria più solida, una flotta in crescita e un chiaro obiettivo, siamo ben posizionati per continuare a consolidare questo slancio”.

“Etihad ha continuato a incrementare il traffico point-to-point e con scalo verso Abu Dhabi nel 2025, con un aumento del traffico point-to-point di 900.000 passeggeri su base annua, raggiungendo i 5,5 milioni, rispetto ai 4,6 milioni del 2024. Lo stopover programme della compagnia aerea ha accolto 170.000 visitatori, più del doppio degli 80.000 registrati nel 2024. Questa crescita rafforza ulteriormente il contributo di Etihad al settore turistico di Abu Dhabi, incrementando gli arrivi internazionali e i pernottamenti attraverso l’espansione della rete”, continua Etihad.

His Excellency Mohammed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad Airways, afferma: “La performance record di Etihad nel 2025 riflette la solidità della sua strategia a lungo termine e la qualità dell’esecuzione garantita dalla sua leadership e dal suo personale. In qualità di compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Etihad svolge un ruolo centrale nel promuovere la connettività globale, la crescita del turismo e la diversificazione economica di Abu Dhabi, supportando le ambizioni a lungo termine dell’emirato”.

“La crescita è stata trainata dal più grande anno di espansione nella storia di Etihad. Con 29 aeromobili aggiunti durante l’anno, la flotta operativa è cresciuta fino a 127 aeromobili, consentendo un aumento della frequenza, una maggiore capacità e una più ampia portata globale da e per Abu Dhabi.

Grazie a questa crescita della flotta, Etihad ha ampliato la propria rete da 94 a 110 destinazioni, mentre gli atterraggi totali sono passati da 90.000 a oltre 105.000. L’espansione si è concentrata sull’apertura di nuovi mercati internazionali e sull’aumento dell’accesso diretto ad Abu Dhabi da Europa, Asia, Africa e Nord America.

Sono state lanciate nuove rotte da mercati chiave inbound, tra cui Atlanta, Praga, Varsavia, Addis Abeba, Phnom Penh, Hanoi e Hong Kong, migliorando ulteriormente la connettività globale e i flussi di visitatori di Abu Dhabi.

Etihad ha anche intrapreso importanti iniziative nel 2025 per supportare la sua prossima fase di crescita attraverso importanti ordini di aeromobili annunciati a maggio e novembre, potenziando la sua flotta a lungo termine e offrendo maggiore flessibilità per supportare la crescita futura, l’espansione della rete e lo sviluppo dei prodotti”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)