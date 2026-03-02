Permangono le chiusure di diversi spazi aerei nella regione del Medio Oriente

Restano molte criticità nell’area del Medio Oriente e del Golfo Persico a causa della chiusura di diversi spazi aerei della regione.

Questi gli ultimi aggiornamenti da parte di Emirates, Qatar Airways e Etihad Airways riguardo la ripresa delle loro operazioni.

Emirates informa: “Emirates inizierà a operare un numero limitato di voli a partire dalla sera del 2 marzo.

Stiamo accogliendo prioritariamente i clienti con prenotazioni precedenti e coloro che sono stati riprenotati per viaggiare su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates. Si prega di non recarsi in aeroporto se non si è stati avvisati.

Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperà il proprio programma operativo di conseguenza. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali social ufficiali. Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la pazienza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità.

La situazione rimane in continua evoluzione e viene valutata costantemente. Invitiamo tutti i clienti a controllare lo stato del volo, a consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e a controllare la propria email per eventuali notifiche relative a modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

– Prenotare un volo alternativo. Potete modificare la prenotazione scegliendo un altro volo per la destinazione desiderata, con viaggio entro e non oltre il 20 marzo. Se avete prenotato il volo con un agente di viaggio, contattatelo. Se avete prenotato direttamente con noi, contattateci.

– Richiesta di rimborso. Potete richiedere il rimborso del biglietto compilando il modulo di rimborso se avete prenotato direttamente con noi. Se avete prenotato i voli con un agente di viaggio, contattatelo.

I clienti interessati dalla cancellazione del volo sono pregati di contattare la propria agenzia di viaggi per effettuare una nuova prenotazione. Se la prenotazione è stata effettuata direttamente con Emirates, gli interessati sono invitati a contattarci.

Per ricevere gli ultimi aggiornamenti, invitiamo i clienti a verificare che i propri recapiti siano corretti visitando la sezione Gestire una prenotazione.

Tutti i punti per il check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso”.

Qatar Airways informa: “Le operazioni di volo di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar.

Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 3 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

Si consiglia ai passeggeri di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l’app mobile di Qatar Airways“.

Etihad Airways informa: “Tutti gli scheduled commercial flights di Etihad Airways da e per Abu Dhabi rimarranno sospesi fino alle 14:00 (UAE time) di mercoledì 4 marzo.

Alcuni repositioning, cargo and repatriation flights potrebbero essere operati in coordinamento con le autorità degli UAE e soggetti a rigorose autorizzazioni operative e di sicurezza.

I passeggeri non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad Airways e invitati a farlo.

Si consiglia agli ospiti di verificare lo stato del volo su etihad.com prima di recarsi in aeroporto. Assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati nella prenotazione.

Gli ospiti in possesso di biglietti Etihad emessi entro il 28 febbraio 2026, con date di viaggio originali fino al 7 marzo 2026, possono effettuare una nuova prenotazione gratuita sui voli operati da Etihad fino al 18 marzo 2026.

Gli ospiti su tutti i voli Etihad fino al 7 marzo possono richiedere un rimborso su etihad.com/en/help/refund-form o tramite il proprio agente di viaggio.

Gli ospiti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente il proprio agente.

Attualmente stiamo ricevendo un elevato volume di chiamate e apprezziamo la vostra pazienza, poiché la risposta potrebbe richiedere più tempo del solito. Gli ospiti che desiderano un rimborso sono invitati a utilizzare il modulo di richiesta rimborso.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta e i servizi saranno operativi solo una volta soddisfatti tutti i criteri di sicurezza”.

(Redazione Md80.it)