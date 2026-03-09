GE Aerospace investirà un altro miliardo di dollari nella produzione negli Stati Uniti

GE Aerospace prevede di investire un altro miliardo di dollari nei suoi siti produttivi negli Stati Uniti nel corso del 2026 per contribuire ad accelerare le consegne dei motori, incrementare la produzione di componenti che prolungheranno in sicurezza i tempi tra le maintenance shop visits e rafforzare la produzione per la difesa, per tenere il passo con la domanda.

“L’investimento del 2026, il secondo investimento consecutivo da 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti, andrà a beneficio di siti in oltre 30 comunità in 17 stati. GE Aerospace prevede inoltre di assumere 5.000 lavoratori negli Stati Uniti, sia in ruoli di produzione che di ingegneria, oltre alle 5.000 persone assunte lo scorso anno”, afferma GE Aerospace.

“Mantenere la leadership aerospaziale statunitense richiede investimenti costanti nelle nostre persone, nelle nostre strutture e nelle tecnologie che definiranno il futuro del volo”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace. “Questo investimento è per i nostri clienti, le nostre comunità e il nostro Paese”.

“Dal 2024 GE Aerospace ha annunciato l’intenzione di investire oltre 2,5 miliardi di dollari nei suoi siti produttivi e nella base di fornitori negli Stati Uniti, inclusi circa 600 milioni di dollari in siti che producono defense engines negli ultimi tre anni. Questo investimento produttivo si aggiunge ai quasi 3 miliardi di dollari che GE Aerospace investe annualmente in ricerca e sviluppo.

L’investimento amplia la capacità produttiva dei siti che producono e assemblano motori commerciali e per la difesa. Questo include 115 milioni di dollari a Cincinnati, Ohio, sede centrale di GE Aerospace, per modernizzare l’infrastruttura, aumentare la test cell capacity ed espandere le 3D metal printing capabilities.

Oltre 275 milioni di dollari del miliardo di dollari previsto sarà destinato all’ammodernamento dei siti di produzione di motori e componenti per la difesa (Lynn, Massachusetts, Madisonville, Kentucky) contribuendo a rafforzare la base industriale, per rispondere al ritmo delle esigenze in continua evoluzione.

L’azienda sta espandendo la capacità produttiva di motori commerciali, in particolare il motore CFM LEAP che equipaggia le famiglie di aeromobili Boeing 737MAX e Airbus A320. Questi investimenti aumenteranno la produzione di componenti per i siti di manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di consegna”, prosegue GE Aerospace.

“GE Aerospace sta investendo oltre 100 milioni di dollari, nell’ambito del miliardo di dollari, nella sua base di fornitori esterni. Questi fondi forniranno utensili ed equipaggiamenti per contribuire a stabilizzare i programmi di produzione, fondamentali per rispettare gli impegni di consegna. L’implementazione di questi investimenti insieme a FLIGHT DECK, il modello operativo snello proprietario dell’azienda, ha già contribuito a migliorare l’apporto di materiali da parte dei fornitori prioritari di oltre il 40% lo scorso anno rispetto all’anno precedente. Questo, a sua volta, ha portato a un aumento del 25% delle consegne di motori commerciali e del 30% delle consegne di motori per la difesa nel 2025 rispetto all’anno precedente”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)