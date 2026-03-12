Proseguono le operazioni con schedule ridotto per Emirates, Qatar Airways e Etihad Airways

Emirates, Etihad e Qatar Airways proseguono a operare uno schedule ridotto.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates opera un programma di voli ridotto.

I clienti possono consultare il programma dei prossimi voli e prenotare i posti per viaggiare a questo link: https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/.

I clienti in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il loro volo in coincidenza è operativo. Si prega di non recarsi in aeroporto a meno che non si disponga di una prenotazione confermata per questi voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperà il proprio programma operativo di conseguenza. Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Si consiglia ai clienti di controllare lo stato del volo, consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e controllare la propria email per eventuali notifiche relative a modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la pazienza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità e non sarà compromessa”.

Qatar Airways informa: “Con le Qatar Airways scheduled flight operations ancora temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar, desideriamo informarvi che stiamo facendo del nostro meglio per supportarvi nel vostro viaggio e per riunirvi alla vostra famiglia e ai vostri cari. Riconosciamo che questa situazione potrebbe essere destabilizzante e stiamo lavorando per aiutarvi a proseguire il viaggio mentre ci prepariamo per un ritorno sicuro alle nostre normali operazioni. La vostra pazienza e comprensione sono molto importanti per noi e vi siamo sinceramente grati per il vostro continuo supporto in questo momento difficile. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti.

A seguito dell’autorizzazione temporanea della Qatar Civil Aviation Authority che conferma la limitazione dei corridoi operativi, Qatar Airways intende operare il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione e aiutarli a riunirsi a familiari e amici il più rapidamente e in sicurezza possibile. Ogni volo richiede un’attenta pianificazione ed è soggetto alle approvazioni normative e alle condizioni dello spazio aereo.

Voli in partenza da Doha (DOH):

13 marzo: Perth (PER), Seoul (ICN), Dhaka (DAC), Jeddah, (JED), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Kochi (COK), Algeri (ALG), Miami (MIA), Istanbul (IST), Il Cairo (CAI), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Milano (MXP), Parigi (CDG).

14 marzo: Riyad (RUH), Muscat (MCT), Shanghai (PVG), Manila (MNL), Johannesburg (JNB), Dallas (DFW), Toronto (YYZ), Colombo (CMB), Il Cairo (CAI), Islamabad (ISB), Mumbai (BOM), Londra (LHR), Roma (FCO), Madrid (MAD), Francoforte (FRA).

15 marzo: Istanbul (IST), Dhaka (DAC), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Delhi (DEL), Algeri (ALG), Melbourne (MEL), New York, (JFK), Jeddah (JED), San Paolo (GRU), Madrid (MAD), Hong Kong (HKG), Londra (LHR), Casablanca (CMN), Parigi (CDG).

16 marzo: Perth (PER), Muscat (MCT), Seoul (ICN), Bangkok (BKK), Pechino (PKX), Dacca (DAC), Kochi (COK), Giacarta (CGK), Mumbai (BOM), Il Cairo (CAI), Miami (MIA), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Colombo (CMB), Francoforte (FRA).

Voli in partenza per Doha (DOH):

13 marzo: Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Milano (MXP), Parigi (CDG).

14 marzo: Perth (PER), Seoul (ICN), Dhaka (DAC), Jeddah (JED), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Kochi (COK), Algeri (ALG), Miami (MIA), Istanbul (IST), Il Cairo (CAI), Johannesburg (JNB), Londra (LHR), Madrid (MAD), Francoforte (FRA).

15 marzo: Riyad (RUH), Muscat (MCT), Shanghai (PVG), Manila (MNL), Dallas (DFW), Toronto (YYZ), Colombo (CMB), Il Cairo (CAI), Islamabad (ISB), Mumbai (BOM), Roma (FCO), Madrid (MAD), Londra (LHR), Casablanca (CMN), Parigi (CDG).

16 marzo: Istanbul (IST), Dhaka (DAC), Kuala Lampur (KUL), Bangkok (BKK), Delhi (DEL), Algeria (ALG), New York (JFK), Jeddah (JED), San Paolo (GRU), Hong Kong (HKG), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Francoforte (FRA).

17 marzo: Perth (PER), Muscat (MCT), Seoul (ICN), Bangkok (BKK), Pechino (PKX), Dacca (DAC), Kochi (COK), Giakarta (CGK), Mumbai (BOM), Il Cairo (CAI), Miami (MIA), Colombo (CMB)

Per prenotare questi voli e per gli ultimi aggiornamenti sui voli, visitare il sito web o l’app di Qatar Airways, oppure contatta un’agenzia di viaggi.

Inoltre, Qatar Airways ha organizzato voli diretti selezionati per aiutare i passeggeri a proseguire il loro viaggio. I passeggeri idonei per i voli diretti saranno contattati direttamente da Qatar Airways.

Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle operazioni commerciali programmate. Si prega i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza a meno che non siano in possesso di un biglietto valido e confermato per il viaggio”.

Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha ripreso un limited commercial flight schedule, operando tra Abu Dhabi e diverse destinazioni chiave.

Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno sistemati su questi voli il prima possibile. I biglietti sono disponibili anche per la vendita su etihad.com.

Passeggeri e membri del pubblico non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli.

La decisione è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza. Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti.

Le informazioni più aggiornate sono disponibili su etihad.com.

Le seguenti destinazioni sono previste per e da Abu Dhabi tra il 6 marzo e il 19 marzo: Ahmedabad, Addis Abeba, Amsterdam, Atene, Atlanta, Bangkok, Barcellona, Pechino, Bangalore, Boston, Bruxelles, Il Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublino, Düsseldorf, Francoforte, Ginevra, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Giakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Calcutta, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, Londra (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milano (Malpensa), Mosca (Sheremetyevo), Mumbai, Monaco di Baviera, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Parigi, Phnom Penh, Phuket, Praga, Riyadh, Roma, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, San Pietroburgo, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Varsavia, Washington e Zurigo.

Tutti i servizi rimangono soggetti ad approvazioni operative e potrebbero essere modificati in base alle condizioni dello spazio aereo regionale. Non tutte le destinazioni sono operative tutti i giorni. Gli ospiti sono invitati a consultare l’orario più recente su etihad.com per conoscere i giorni di operatività specifici.

Tutti gli altri scheduled commercial services da e per Abu Dhabi rimangono sospesi. Ulteriori destinazioni saranno aggiunte e comunicate non appena le condizioni lo consentiranno.

Gli ospiti interessati riceveranno una comunicazione diretta da Etihad che confermerà lo stato del loro volo e illustrerà le opzioni disponibili. Si consiglia agli ospiti di assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati e di monitorare la propria posta elettronica per ulteriori aggiornamenti”.

(Redazione Md80.it)