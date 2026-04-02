Finnair atterra a Firenze: da oggi 2 aprile 2026 nuovi collegamenti

Finnair e Toscana Aeroporti celebrano l’avvio del nuovo volo diretto tra la città di Firenze e Helsinki, capitale finlandese, disponibile da oggi 2 aprile 2026. Il collegamento è operato con velivoli Embraer 190 da 100 posti. Il servizio prevede due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, a cui si aggiungeranno altri due voli il martedì e il venerdì tra giugno e agosto per supportare il picco della stagione estiva.

La nuova rotta sarà disponibile per tutta la stagione estiva, fino alla fine di ottobre, offrendo ai passeggeri toscani non solo l’accesso alla Finlandia, ma anche all’ampio network di destinazioni di Finnair attraverso il suo moderno ed efficiente hub di Helsinki.

“Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova rotta tra Firenze e Helsinki, collegando la culla del Rinascimento con la capitale finlandese. L’Italia si conferma un mercato prioritario e in forte crescita per Finnair”, afferma Geoffrey Carrage, Finnair Regional Manager Southern Europe. “Per tutta la stagione estiva opereremo in nove città italiane, offrendo ai nostri clienti un’autentica esperienza di viaggio finlandese – che dia vita alla vera ‘Finnish happiness’ – e che si rifletta nella nostra genuina ospitalità, in operazioni affidabili ed efficienti e in un’offerta di prodotti basata sulla scelta e plasmata intorno alle esigenze del cliente”.

“Siamo entusiasti di accogliere il nuovo collegamento diretto tra Firenze e Helsinki, che intercetta una domanda in evoluzione, sempre più orientata verso destinazioni alternative e stagionalità meno convenzionali”, ha commentato Toscana Aeroporti. “Il collegamento rafforza il ruolo di Firenze non solo come meta d’arrivo, ma come punto di partenza per lo sviluppo dei flussi turistici dal Nord Europa, ampliando anche le possibilità di viaggio grazie all’accesso all’hub di Helsinki”.

“La Finlandia si conferma una meta ideale per chi cerca di sfuggire al caldo torrido dell’estate mediterranea. Il trend della “coolcation” trova la sua massima espressione nella Lapponia finlandese, dove la natura incontaminata e le giornate senza fine, grazie al sole di mezzanotte, offrono un’esperienza rigenerante. La Finlandia è un vero paradiso per gli amanti dell’outdoor, che possono immergersi in paesaggi caratterizzati da fitte foreste di betulle, fiumi cristallini e oltre 188.000 laghi. Qui è possibile praticare moltissimi sport, dalla canoa al trekking, o semplicemente godersi il silenzio della natura.

Il nuovo collegamento non rappresenta solo una linea diretta verso la capitale finlandese, ma apre un ventaglio di opportunità globali grazie all’ampio network internazionale di Finnair. Attraverso l’efficiente hub di Helsinki, i passeggeri in partenza da Firenze potranno connettersi facilmente verso le mete più ambite per le vacanze estive, come il Giappone verso il quale Finnair opera voli con Tokyo, Osaka e Nagoya, o gli Stati Uniti raggiungendo ad esempio Los Angeles e Seattle. Inoltre, il 2026 segna un’importante espansione verso il Nord America con il lancio della nuova rotta per Toronto, disponibile a partire dal 4 maggio, consolidando ulteriormente la posizione di Finnair come ponte ideale tra l’Europa e le grandi metropoli mondiali”, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair – Toscana Aeroporti)