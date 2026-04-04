American Airlines, in collaborazione con Qatar Airways, celebra la FIFA World Cup 26 con una nuova aircraft livery

American Airlines porta l’emozione del campo da gioco in volo. Per la prima volta, la compagnia aerea presenta una special sports-themed aircraft livery, un chiaro riferimento al suo ruolo di Official North American Airline Supplier of the FIFA World Cup 26™ in collaborazione con Qatar Airways.

“Questa livrea è più di un semplice design: è il simbolo di come American Airlines connetta le persone non solo alle destinazioni, ma anche alle passioni, alle squadre e ai momenti che più le stanno a cuore. Il Boeing 737-800 con livrea speciale è entrato in servizio il 15 febbraio e sarà visibile per tutta l’estate durante il torneo, portando i tifosi direttamente allo stadio e attirando l’attenzione lungo la rotta.

La passione per il calcio non si ferma qui. Oltre 1.460 aeromobili, che rappresentano la maggior parte della flotta di American Airlines, sfoggiano con orgoglio una custom FIFA World Cup 26™ decal, a testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nel connettere tifosi e squadre all’evento sportivo più celebrato al mondo”, afferma American Airlines.

“Siamo onorati di essere l’Official North American Airline Supplier of the FIFA World Cup 26™ e di far parte di un momento che unisce persone, culture e comunità”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer and Senior Vice President of Communications, American Airlines. “Le nostre sponsorizzazioni ci aiutano a creare legami più profondi con i nostri clienti e questa nuova sports-themed livery è solo uno dei modi in cui portiamo l’emozione del torneo nella loro esperienza di viaggio”.

“Il 2 aprile, American Airlines ha dato il via al conto alla rovescia per il più grande evento sportivo del mondo con una aircraft livery celebration presso il suo hub di Miami, principale punto di accesso degli Stati Uniti ai Caraibi, al Messico e all’America Latina.

La compagnia aerea ha trasformato il suo hangar di Miami in un’esperienza calcistica indimenticabile con il debutto della FIFA World Cup 26™-themed aircraft livery, accompagnata da cibo e bevande ispirati alla ricca cultura di Miami e dalla presenza delle FIFA World Cup 2026™ Official Mascots. Gli ospiti sono stati accolti con i saluti delle icone del calcio Thierry Henry e Tim Howard, insieme ai dirigenti di American Airlines, tra cui il Chief Commercial Officer Nat Pieper, il Chief Marketing Officer and Senior Vice President of Communications Caroline Clayton e il Vice President of Miami Operations Juan Carlos Liscano. Il programma ha incluso anche interventi del FIFA Chief Business and Strategy Officer Amy Hopfinger e dei leader della contea di Miami-Dade, il Mayor Daniella Levine Cava e la Commissioner Danielle Cohen Higgins. Le dichiarazioni hanno contribuito a creare l’atmosfera per una serata coinvolgente che ha dato vita allo spirito del torneo”, prosegue American.

“L’entusiasmo in tutto il Nord America è palpabile e noi, che siamo appassionati di calcio da sempre, non vediamo l’ora di scoprire come il torneo contribuirà ad aumentare sia la partecipazione che il seguito del gioco più bello del mondo”, ha affermato Tim Howard, ex USMNT Goal keeper and sports broadcaster. “Brand come American Airlines sono fondamentali per alimentare questa crescita, migliorando l’esperienza del giorno della partita e le celebrazioni cittadine per i tifosi di tutte le età”.

“Questa celebrazione è la prima di molte altre a venire, con American Airlines che mette in mostra il calcio più bello del mondo. Che siate tifosi accaniti o occasionali, American Airlines porterà lo spirito della FIFA World Cup 26™ in 16 città ospitanti attraverso attività aeroportuali e momenti di sorpresa e divertimento, perché le azioni migliori non sono sempre quelle in campo.

American Airlines offre ai membri AAdvantage® un’ultima opportunità per aggiudicarsi i FIFA World Cup 26™ match tickets. I membri AAdvantage® avranno la possibilità di riscattare le miglia AAdvantage® per acquistare biglietti per tutte le 104 partite, con accesso anticipato in base al livello di status (salvo disponibilità).

9 aprile alle 10:00 CT – Membri AAdvantage Executive Platinum® e ConciergeKey®.

9 aprile alle 14:00 CT – Membri AAdvantage Gold®, AAdvantage Platinum® e AAdvantage Platinum Pro®.

10 aprile alle 10:00 CT – Tutti i membri AAdvantage®“, continua American.

“L’AAdvantage® program è pensato per premiare i membri con esperienze esclusive che possono ottenere solo con American Airlines”, ha dichiarato Scott Long, Senior Vice President of AAdvantage®, American Airlines. “Quest’ultima opportunità per riscattare le miglia e acquistare FIFA World Cup 26™ match tickets è un vantaggio unico che riflette il nostro impegno nell’offrire un valore ineguagliabile ai nostri clienti più fedeli”.

“I membri sono invitati a scaricare l’app American Airlines e ad attivare le notifiche push per ricevere avvisi sull’accesso ai biglietti a partire dal 9 aprile, in base al livello di appartenenza. Questa è l’ultima occasione per utilizzare le proprie miglia per acquistare biglietti per le partite.

American Airlines sta aiutando i tifosi a raggiungere il mondo dello sport più popolare grazie al suo network ampliato ampliata, offrendo più collegamenti tra le città ospitanti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. A dicembre la compagnia ha annunciato un aumento della capacità, con aeromobili più grandi in 16 città ospitanti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, rendendo più facile per i tifosi seguire le proprie squadre durante tutto il torneo. Che si tratti di viaggiare per assistere alle partite o di partecipare a festival ed eventi per i tifosi, American Airlines si impegna a migliorare la customer experience, rendendo ogni fase del viaggio memorabile quanto le partite stesse. I voli sono già disponibili per l’acquisto su aa.com/en-us/fwc26 o tramite l’app mobile di American Airlines.

American Airlines si impegna al massimo per premiare gli appassionati di sport con opportunità per vivere da vicino le loro squadre del cuore. Per celebrare la loro passione per i viaggi e lo sport, American offre ai membri del programma AAdvantage® la possibilità di partecipare ogni giorno a un’estrazione a premi fino al 1° maggio, con la possibilità di vincere premi che permetteranno ai tifosi di essere ancora più vicini all’azione.

Da oggi fino al 1° maggio, gli appassionati di calcio possono partecipare ogni giorno su fwc26perks.com per avere la possibilità di vincere un viaggio per assistere all’Opening FIFA World Cup match in Mexico City o di vedere una partita dell’U.S. Men National Team della FIFA World Cup in Los Angeles”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)