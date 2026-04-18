Emirates, Qatar Airways ed Etihad proseguono l’ampliamento del numero di destinazioni servite

Pur proseguendo a operare con schedule ridotti, soprattutto riguardo le frequenze dei voli, Emirates, Qatar Airways ed Etihad Airways proseguono ad incrementare il numero di destinazioni servite.

Emirates informa: “Emirates opera attualmente verso oltre 100 destinazioni, con orari ridotti.

Si può consultare l’orario aggiornato dei prossimi voli e prenotare i posti a questo link: https://www.emirates.com/it/italian/book/flight-schedules/.

Continuiamo a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa.

Si prega di continuare a seguire lo stato del volo, anche dopo aver effettuato il check-in. Consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com. Assicurarsi che i dati siano aggiornati per ricevere notifiche e controllare l’e-mail per eventuali modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

Se i vostri programmi di viaggio sono stati interessati dall’interruzione, faremo del nostro meglio per riprenotarvi sul prossimo volo Emirates disponibile. Ciò si applica alla maggior parte dei biglietti dei voli interrotti, compresi i viaggi in coincidenza oltre Dubai.

I punti per il check-in in città a Dubai e Ajman sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso. Tuttavia, si possono visitare i seguenti posti: banco prenotazioni ed emissione biglietti Emirates al Terminal 3 di Dubai International Airport; Emirates World, Jumeirah Centro; Emirates Group Technology Centre, vicino alla Clock Tower, Deira,

Per ricevere gli ultimi aggiornamenti, invitiamo i clienti a verificare che i propri recapiti siano corretti visitando la sezione Gestire la prenotazione“.

Qatar Airways informa: “La ripresa attuale del network internazionale di Qatar Airways prevede il raggiungimento di oltre 150 destinazioni, prevista già per il 16 giugno 2026 connettendo un numero sempre maggiore di passeggeri a più destinazioni nel mondo per la stagione estiva.

Il nuovo operativo, valido fino al 15 settembre 2026, introduce nuove rotte e un aumento delle frequenze da e per Doha, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi estivi.

Per consultare l’operativo dei voli: https://www.qatarairways.com/en/rebooking-options.html#flightschedule.

I passeggeri con prenotazioni confermate su voli inclusi nel nuovo operativo saranno informati direttamente con i dettagli aggiornati. Qatar Airways consiglia di controllare regolarmente il sito web o l’app e di assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati.

Si ricorda ai passeggeri di non recarsi in aeroporto se non in possesso di un biglietto valido e confermato.

Gli operativi dei voli possono subire variazioni o cancellazioni per motivi operativi, normativi, di sicurezza o altre circostanze al di fuori del nostro controllo”.

Etihad Airways informa: “Etihad Airways opera attualmente voli tra Abu Dhabi e circa 80 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Europa e Nord America.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto su etihad.com o tramite agenzie di viaggio. Le informazioni più aggiornate e l’orario dei voli sono disponibili su etihad.com.

I passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi sono pregati di contattare direttamente l’agenzia per informazioni su rimborsi e riprenotazioni. È possibile effettuare la riprenotazione in autonomia su etihad.com/manage o tramite l’app Etihad.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta”.

(Redazione Md80.it)