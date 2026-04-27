LATAM Airlines conquista nel 2026 13 premi internazionali per l’esperienza ai passeggeri

L’esperienza dei passeggeri è diventata il pilastro della strategia di LATAM Airlines Group e i risultati stanno ottenendo un riconoscimento globale.

Finora, nel 2026, il gruppo ha conquistato 13 premi in tre dei più prestigiosi riconoscimenti dell’industria aeronautica, tutti focalizzati sulla qualità del viaggio: i PAX International Readership Awards, i TravelPlus Awards e gli Onboard Hospitality Awards.

“È un onore ricevere un riconoscimento globale da tre organizzazioni leader nei rispettivi ambiti – i PAX International Readership Awards, gli Onboard Hospitality Awards e i TravelPlus Awards – assegnati sia attraverso valutazioni di esperti sia tramite la scelta dei nostri clienti. Dal design delle cabine alla qualità del catering, fino all’esperienza nella nostra lounge di Lima, ogni premio riafferma il nostro impegno nel prenderci cura di ogni momento del viaggio e nel migliorare continuamente l’esperienza di viaggio”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“I PAX International Readership Awards tengono in considerazione innovazione e qualità nell’esperienza di viaggio, sulla base dei voti dei lettori della rivista PAX International e dei professionisti del settore. Nell’edizione 2026, che copre i miglioramenti implementati tra marzo 2025 e febbraio 2026, LATAM Airlines ha ricevuto sei riconoscimenti nella categoria Sud America, due in più rispetto al 2025:

Outstanding Catering Service – Sud America

Best Overall Passenger Experience – Sud America

Best Cabin Interior Design – Sud America

Best Inflight Entertainment (IFE) & Connectivity – Sud America

Best Airport Lounge (Lima) – Sud America

Best Business Class Amenity Kit – Sud America

LATAM si è inoltre aggiudicata sette premi in due dei concorsi internazionali più prestigiosi del settore. Ai TravelPlus Awards, dove i prodotti vengono valutati fisicamente da panel di viaggiatori frequenti secondo cinque criteri (Trend, Comfort, Lusso, Praticità e Sostenibilità), LATAM Airlines ha ricevuto il massimo riconoscimento del sistema, il TravelPlus Five-Star Rating for Passenger Amenities. Questo riconoscimento non viene assegnato per una singola categoria, ma richiede prestazioni costantemente eccellenti in tutta l’offerta di amenities. Il gruppo ha inoltre vinto nella categoria Business Class: The Americas, che premia il miglior amenity kit di Business Class della regione.

Agli Onboard Hospitality Awards, LATAM Airlines ha ottenuto per la prima volta nella sua storia quattro titoli di “Winner” (il massimo riconoscimento):

Best Onboard Catering Collaboration – Flavors that Transport & Sabor a Brasileira

Best Business Class Amenity Kit – LATAM x Costa Brazil

Best Premium Economy Amenity Kit – LATAM x Costa Brazil

Best Passenger Service Equipment – Premium Business Serviceware

I progressi sono significativi: nel 2022, LATAM Airlines aveva ricevuto solo menzioni “Highly Commended” a questi premi. Il gruppo ha inoltre ottenuto un Bronze Award per il Cabin Concept of the Year per il suo LATAM Premium Business“, afferma LATAM Airlines.

“Alla base di questi riconoscimenti vi è un impegno strategico nel porre l’identità sudamericana al centro dell’esperienza dei passeggeri. Questo approccio si riflette in ogni aspetto del viaggio. Le cabine integrano materiali e palette cromatiche ispirati ai paesaggi e alla biodiversità della regione. La Altitude Collection, la linea di amenity kit alla base di diversi di questi premi, traduce sei altitudini iconiche del continente in prodotti dal design distintivo. La proposta gastronomica a bordo privilegia ingredienti locali e tecniche che uniscono tradizione e innovazione. LATAM Play ha rafforzato la propria offerta di intrattenimento attraverso partnership con Disney+, Max e Paramount+, includendo anche contenuti originali che valorizzano la cultura regionale e la TV in diretta.

A terra, la LATAM Lounge di Lima, inaugurata nell’agosto 2025, completa l’esperienza con un’architettura ispirata ai paesaggi locali e un’offerta gastronomica curata dallo chef James Berckemeyer”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)