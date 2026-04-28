Lufthansa lancia lo Stopover Program a Monaco

Lufthansa offre ora ai passeggeri sulle rotte per Singapore e Stati Uniti la possibilità di prolungare il loro scalo presso l’hub di Monaco fino a sette giorni. Come ulteriore opzione, è possibile includere nella prenotazione hotel e altre offerte turistiche nella capitale bavarese.

“L’offerta è integrata direttamente nel processo di prenotazione su lufthansa.com ed è disponibile per tutte le classi di viaggio. Durante la prenotazione, i clienti possono aggiungere la Munich stopover option sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno e impostare in modo flessibile la durata del soggiorno tra 24 ore e sette giorni. A seconda della combinazione di rotte selezionata, potrebbe essere applicato un supplemento. Se lo si desidera, è possibile aggiungere, tramite i nostri partner integrati, la prenotazione di un hotel, un’auto a noleggio e attività ricreative a Monaco entro 24 ore dalla prenotazione del volo”, afferma Lufthansa.

Heiko Reitz, Member of the Lufthansa Airlines Board and Hub Manager Munich, afferma: “Con il nostro nuovo stopover program, trasformiamo la sosta a Monaco in un vero valore aggiunto per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori l’opportunità di includere in modo flessibile una delle città e regioni più affascinanti d’Europa nel loro viaggio, arricchendo la loro esperienza di volo con un’esperienza davvero personalizzata”.

“Monaco segna il lancio del nuovo programma. Inizialmente, lo scalo nella capitale bavarese è disponibile per i voli da Singapore e dagli Stati Uniti.

Il programma verrà gradualmente esteso ad altre regioni e destinazioni nel corso del prossimo anno. In futuro, sono previste ulteriori stopover offers anche per altri hub di Lufthansa Group“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)