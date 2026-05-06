AirAsia effettua un ordine storico per 150 A220

La compagnia aerea malese AirAsia ha effettuato un ordine per 150 aeromobili A220-300 di ultima generazione. L’accordo di acquisto rappresenta il più grande ordine singolo emesso per l’A220 e porta il programma oltre la soglia dei 1.000 ordini fermi, sottolineando l’attrattiva del velivolo sul mercato globale.

Il contratto è stato annunciato durante una cerimonia presso lo stabilimento Airbus di Mirabel, alla presenza di Tan Sri Tony Fernandes, Chief Executive Officer of Capital A and Advisor to AirAsia Group e Lars Wagner, Chief Executive Officer Commercial Aircraft at Airbus. L’evento si è svolto alla presenza del Primo Ministro del Canada, l’Onorevole Mark Carney, e della Premier del Quebec, l’Onorevole Christine Frechette.

“L’accordo di acquisto rende AirAsia un nuovo cliente per l’A220. La compagnia aerea diventa anche il cliente di lancio della nuova cabin configuration da 160 posti. L’aumento di capacità, pari a 10 posti aggiuntivi, è reso possibile dall’aggiunta di un’uscita di emergenza sopra l’ala su ciascun lato dell’aeromobile.

L’A220 va ad arricchire la flotta Airbus esistente di AirAsia e svolgerà un ruolo chiave nell’espansione del network e nella crescita del Gruppo. L’aeromobile servirà destinazioni in tutta l’ASEAN e in Asia centrale, liberando velivoli di dimensioni maggiori per le rotte a lungo raggio”, afferma Airbus.

“Abbiamo costruito AirAsia prendendo decisioni coraggiose al momento giusto, non al momento più facile. Questo ordine riflette la nostra disciplina a lungo termine e la portata delle nostre ambizioni. L’A220 ci apre nuovi mercati e rotte e ci avvicina alla creazione del primo true low-cost network carrier al mondo”, ha dichiarato Tony Fernandes, CEO of Capital A and Advisor to Air Asia Group. “La nostra partnership con Airbus dura da oltre vent’anni ed è stata fondamentale per tutti i nostri successi. Oggi è un’altra pietra miliare in questo percorso, e ce ne saranno molte altre a venire”.

“L’A220 fornirà una piattaforma ottimale per AirAsia, combinando bassi costi operativi con un’autonomia che consentirà alla compagnia di aprire nuove rotte in Asia e oltre”, ha dichiarato Lars Wagner, CEO Commercial Aircraft, Airbus. “I team di Airbus e AirAsia hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo accordo storico, che è pienamente in linea con la nuova network strategy della compagnia aerea”.

“Combinando la maggiore autonomia, i minori consumi di carburante e la cabina più ampia della sua categoria, l’A220 è l’airliner più moderno della sua categoria di dimensioni, trasportando da 100 a 160 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). Alla fine di marzo 2026, 501 A220 erano stati consegnati a 25 operatori in tutto il mondo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere tutti i suoi aeromobili in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)