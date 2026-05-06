Vueling rassicura i clienti in vista della stagione estiva

In un proprio comunicato, Vueling informa: “Vueling desidera condividere un messaggio di rassicurazione e fiducia con tutti i propri clienti in vista della stagione estiva. La compagnia aerea sta operando secondo quanto previsto dal piano voli e non prevede alcuna interruzione nell’approvvigionamento di carburante per questa estate.
La compagnia garantisce inoltre che il prezzo confermato al momento della prenotazione è il prezzo finale del biglietto e che, in nessun caso, verranno applicati costi aggiuntivi, anche se i costi del carburante dovessero aumentare”.
“Vueling offre un ampio piano voli verso oltre 100 destinazioni, con diverse opzioni per ogni rotta. Questo ci permette di fornire alternative ai passeggeri nell’improbabile eventualità di modifiche o interruzioni dei vostri programmi di viaggio.
Se nessuna delle opzioni dovesse soddisfare le vostre esigenze, potrete richiedere un rimborso”, conclude il comunicato di Vueling.
(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)