Cartabianca Publishing presenta “Tessitore di traiettorie – La mia vita da controllore del traffico aereo”

Cartabianca Publishing presenta il suo nuovo libro “Tessitore di traiettorie – La mia vita da controllore del traffico aereo”.

“Dopo una ventina di libri scritti da piloti, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di spostare lo sguardo e osservare i cieli da un altro punto di vista, quello di chi ogni giorno guida gli aerei da terra: il controllore del traffico aereo. Che non è semplicemente un uomo o una donna dagli occhi grandi e dai riflessi più che pronti, ma un esperto di volo a cui sono affidate grandi responsabilità. Non solo quella di fornire rotte efficienti e mantenere il flusso degli aerei spedito e ordinato, ma soprattutto quello di istruire i piloti a eseguire tutte le manovre, dal rullaggio iniziale all’atterraggio finale, in modo da evitare collisioni. Perché prima di tutto viene la sicurezza: non ci può essere puntualità dei voli senza prima garantirne la sicurezza. Con buona pace di chi si lamenta dei ritardi.

Oliver Barsanti, che fa questo lavoro da trent’anni, in questo libro ripercorre la sua vita dietro ai computer del controllo aereo, dalle torri militari di Aviano e Cervia ai centri radar di Padova e Ciampino, dai caccia supersonici ai grandi Boeing 747. Con una scrittura limpida e mai tecnicistica riesce a farci vivere in prima persona la complessa routine della sua professione. Concludendo il volume con un capitolo che ci porta direttamente davanti agli schermi pieni di lucine verdi lampeggianti, in “un giorno di straordinaria normalità” (almeno per lui…). Oliver è un vero e proprio “tessitore”: non solo di traiettorie aeree, come dice il titolo del libro, ma anche di storie. Tuffandovi nei suoi racconti di goliardie e di riattaccate, di spaventi e di passeggeri (e piloti) molto particolari, riuscirete ad avere una visione più precisa di come viene gestito un volo aereo. E a conoscere meglio e ammirare quegli uomini e quelle donne invisibili che ogni volta lo rendono un’esperienza unica”, afferma Cartabianca Publishing.

“Vi siete mai chiesti cosa fa esattamente un controllore del traffico aereo? Sì, proprio lui (o lei), che in un ufficio buio, davanti a schermi ipnotici pieni di lucine in movimento, tiene d’occhio gli aerei, li instrada, li distanzia, li guida, fa di tutto per farli volare e atterrare in sicurezza.

Il controllore del traffico aereo è l’altra faccia della medaglia dell’aviazione, quella che non si vede, ma che è indispensabile perché la medaglia abbia valore. E Oliver Barsanti, controllore da più di trent’anni, prima nelle basi militari poi negli aeroporti civili, in queste pagine riesce a raccontare questa professione, così stressante ma mai noiosa, come se fosse un romanzo.

La storia di un mestiere ricco di responsabilità ma anche di avventure e aneddoti divertenti, che ci portano a scoprire una professione affascinante e poco conosciuta, fatta di veri e propri “angeli custodi” dei nostri viaggi in aereo. E che si conclude con un interessante spaccato di un “normale” turno di lavoro nel centro radar che gestisce gli aeroporti di Roma”, prosegue Cartabianca Publishing.

“Oliver Barsanti (1973) coltiva fin da piccolo la passione per l’aviazione. Diplomato all’Istituto Tecnico Aeronautico, consegue i brevetti di pilota privato, manutentore aeronautico e operatore AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Entra nell’Aeronautica Militare e diventa ufficiale di complemento, specializzandosi nel controllo del traffico aereo all’aeroporto di Cervia e la base NATO di Aviano.

Nel 1997 passa all’aviazione civile presso l’ENAV, lavorando al centro di controllo d’area (ACC) di Abano Terme, dove ottiene l’abilitazione di controllore radar, e poi a Roma come controllore di area terminale (TMA). È anche istruttore, Human factor expert e membro dell’associazione professionale ANACNA, di cui è stato presidente (2016-2022). Oggi rappresenta la federazione IFATCA presso l’ICAO di Montréal”, conclude Cartabianca Publishing.

Scheda bibliografica:

Titolo: TESSITORE DI TRAIETTORIE – La mia vita da controllore del traffico aereo

Autore: Oliver Barsanti

Editore: Prima edizione Cartabianca 11 maggio 2026

Genere: Trasporti, Aviazione

Prezzi: €6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/tessitore-di-traiettorie/

ISBN cartaceo: 9788888805665

ISBN digitale: 9788888805672

(Redazione Md80.it)